FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
14
Печать

Сборная Израиля сломала антисекс-кровать на Олимпиаде. Для этого им пришлось приложить немало усилий

Израильский бейсболист Бен Вангер решил устроить знаменитым антисекс-кроватям в Олимпийской деревне настоящий краш-тест. Он позвал партнеров по команде, и вместе они прыгали на картонной кровати до тех пор, пока не сломали ее.

«Нас много спрашивали об этих кроватях, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», — заявил бейсболист в ролике, опубликованном в TikTok накануне.

Сначала Вангер попробовал сломать кровать в одиночку, как ирландский гимнаст. После неудачи израильтянин пошел дальше и позвал коллег на помощь. Количество прыгающих на кровати спортсменов постепенно увеличивалось. Сломалась конструкция только под скачущими девятью олимпийцами.

Согласно информации официальной пресс-службы Международного олимпийского комитета, кровати сделаны из картона с целью заботы о природе. Однако неофициально журналисты узнали, что это один из способов избежать ненужных контактов между олимпийцами. Кровати выдерживают до 200 кг, но ломаются при резких движениях. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» бронзовый призер Олимпиады в Токио Михаил Артамонов, спать на них действительно неудобно.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

1917
Отличное японское качество, одноразовая картонная кровать еще наверное из переработанного вторсырья, а выдерживает сборную по бейсболу
ivan5_5e4d10fe646f6
А женщин сколько нужно предлагаю выяснить сборной России
SU LUX INN
-окей, Мойша - сколько Нужно евреев, чтоб сломать секс-кровать?
-нужно девять Штук!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний