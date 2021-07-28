Израильский бейсболист Бен Вангер решил устроить знаменитым антисекс-кроватям в Олимпийской деревне настоящий краш-тест. Он позвал партнеров по команде, и вместе они прыгали на картонной кровати до тех пор, пока не сломали ее.



«Нас много спрашивали об этих кроватях, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», — заявил бейсболист в ролике, опубликованном в TikTok накануне.