Израильский бейсболист Бен Вангер решил устроить знаменитым антисекс-кроватям в Олимпийской деревне настоящий краш-тест. Он позвал партнеров по команде, и вместе они прыгали на картонной кровати до тех пор, пока не сломали ее.
«Нас много спрашивали об этих кроватях, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», — заявил бейсболист в ролике, опубликованном в TikTok накануне.
Israeli athletes break Olympic bed in Tiktok video - watch@tiktok_us #benwagner #Olympics #OlimpiadasTokio2020 #OlympicGames #Olympics2021 #Israel #TicTok https://t.co/HnOp7j2DJl pic.twitter.com/OfAgu8vvU9— Agencia AJN (@AgenciaAJN) July 27, 2021
Сначала Вангер попробовал сломать кровать в одиночку, как ирландский гимнаст. После неудачи израильтянин пошел дальше и позвал коллег на помощь. Количество прыгающих на кровати спортсменов постепенно увеличивалось. Сломалась конструкция только под скачущими девятью олимпийцами.
Согласно информации официальной пресс-службы Международного олимпийского комитета, кровати сделаны из картона с целью заботы о природе. Однако неофициально журналисты узнали, что это один из способов избежать ненужных контактов между олимпийцами. Кровати выдерживают до 200 кг, но ломаются при резких движениях. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» бронзовый призер Олимпиады в Токио Михаил Артамонов, спать на них действительно неудобно.