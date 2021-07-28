Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в полицию обратился 47-летний курьер «Яндекс.Доставки». Мужчина рассказал о возможных мошеннических махинациях в отношении 84-летней пенсионерки.
Пожилой жительнице Серебристого бульвара позвонила женщина, представившаяся внучкой. Внезапно объявившаяся родственница, как и полагается, попала в трудную ситуацию — стала участником ДТП. Внучка просила бабушку спасти её от уголовной отвественности, одолжив 800 тысяч рублей. У пенсионерки в срочном порядке нашлось только 90 тысяч наличными. Деньги из квартиры должен был забрать некий помощник. Через пару часов в дверях оказался курьер «Яндекс.Доставки». Ему пришёл заказ на перевозку пакета из Приморского района в Пушкин. Выслушав историю клиентки, он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Курьера «Яндекса» чуть не записали в мошенники. Бдительность доставщика спасла 800 тысяч петербургской пенсионерки
Курьер «Яндекса» рассказал о мошенничестве почти на миллион в отношении пенсионерки из Петербурга
Даму почтенного возраста мошенники попытались раскрутить традиционной схемой с ДТП почти на миллион рублей в Приморском районе Петербурга. В цепочку по передаче денег попал курьер, который и заподозрил неладное.
Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в полицию обратился 47-летний курьер «Яндекс.Доставки». Мужчина рассказал о возможных мошеннических махинациях в отношении 84-летней пенсионерки.