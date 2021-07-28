FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
9
Печать

Курьера «Яндекса» чуть не записали в мошенники. Бдительность доставщика спасла 800 тысяч петербургской пенсионерки

Курьер «Яндекса» рассказал о мошенничестве почти на миллион в отношении пенсионерки из Петербурга

Даму почтенного возраста мошенники попытались раскрутить традиционной схемой с ДТП почти на миллион рублей в Приморском районе Петербурга. В цепочку по передаче денег попал курьер, который и заподозрил неладное.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в полицию обратился 47-летний курьер «Яндекс.Доставки». Мужчина рассказал о возможных мошеннических махинациях в отношении 84-летней пенсионерки.

Пожилой жительнице Серебристого бульвара позвонила женщина, представившаяся внучкой. Внезапно объявившаяся родственница, как и полагается, попала в трудную ситуацию — стала участником ДТП. Внучка просила бабушку спасти её от уголовной отвественности, одолжив 800 тысяч рублей. У пенсионерки в срочном порядке нашлось только 90 тысяч наличными. Деньги из квартиры должен был забрать некий помощник. Через пару часов в дверях оказался курьер «Яндекс.Доставки». Ему пришёл заказ на перевозку пакета из Приморского района в Пушкин. Выслушав историю клиентки, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

266179773
Обычные фантазерско- заказные материалы для рекламы Яндекса или еще кого-то. Сами подумайте- у какой бабульки может быть 800 (восемьсот) тыс нал. или хотя бы 50тыс???
Сейчас у населения денег еле еле от пенсии до пенсии дотянуть.
Irina111
А мог бы заработать на доставке.
f0ntan
А что, у пожилой жительницы Приморского района на самом деле живет внучка в Пушкине? Это как мошенники изучают телефонные базы, подыскивая стариков, либо одиноких, либо таких, у которых родственники живут как можно дальше
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний