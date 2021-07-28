Курьера «Яндекса» чуть не записали в мошенники. Бдительность доставщика спасла 800 тысяч петербургской пенсионерки

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в полицию обратился 47-летний курьер «Яндекс.Доставки». Мужчина рассказал о возможных мошеннических махинациях в отношении 84-летней пенсионерки.



Пожилой жительнице Серебристого бульвара позвонила женщина, представившаяся внучкой. Внезапно объявившаяся родственница, как и полагается, попала в трудную ситуацию — стала участником ДТП. Внучка просила бабушку спасти её от уголовной отвественности, одолжив 800 тысяч рублей. У пенсионерки в срочном порядке нашлось только 90 тысяч наличными. Деньги из квартиры должен был забрать некий помощник. Через пару часов в дверях оказался курьер «Яндекс.Доставки». Ему пришёл заказ на перевозку пакета из Приморского района в Пушкин. Выслушав историю клиентки, он обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

