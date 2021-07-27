Пенсии — работающим

Да и работающие пенсионеры, как увидим далее, могут не прыгать так, будто забили гол на последней минуте дополнительного времени в финале чемпионата мира по футболу.

Давайте все по прядку. Началась история в 2016 году, когда индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена. До этого количество таких граждан заметно росло. В 2016 году эта категория насчитывала 16 млн человек. По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, сразу после прекращения индексации число таковых сократилось на 5 миллионов. Сейчас — лишь 9 млн. человек.



Уважаемый сенатор плохо знает жизнь за пределами Садового кольца. Абсолютное большинство из этих 5 миллионов не перестали работать. Они просто ушли «в тень». Работают либо по чужим документам, либо просто без официального оформления. Пенсионерам ведь все равно. Все «блага» они уже отвоевали. Пенсия назначена. Если же заявишь о себе, потеряешь часть пенсии. Им это надо? Ради чего наших пенсионеров стали дискриминировать, деля на работающих и не работающих? Официальное объяснение, ради сокращения дефицита Пенсионного фонда РФ. Однако и тут возникает недоразумение. Дело в том, что с официально работающего пенсионера никто не снимает обязанности платить все социальные взносы, в том числе взносы в Пенсионный фонд. Пресловутые 22% от зарплаты. Поэтому можно представить себе и самоокупаемого пенсионера. Допустим, профессор Высшей школы экономики имеет пенсию в 22 тыс. руб., но в то же время на его белую зарплату в 100 тыс. начисляется те же 22 тыс. в виде платежа в Пенсионный фонд. Попутно не забудем и про прочие социальные платежи вкупе с подоходным налогом. Так что еще вопрос, сколько выиграло государство от отмены индексации и выиграло ли вообще.

Теперь посмотрим на вопрос не с точки зрения чистых расчетов, а с позиции справедливости. Точнее, равенства прав. Если некий человек заработал пенсию, он должен ее получать независимо от того, что он делает. Работает, играет на бирже или просто пьет пиво в погожий день на лужайке. Есть четко оговоренные условия получения пенсии. Все остальные соображения, выражаясь модным англицизмом, иррелевантны. По-русски, не относятся к делу. Почему вообще вспомнили об обиженных работающих пенсионерах? Понятное дело, вроде как выборы в сентябре. Посему на прошлой неделе громогласно было заявлено, что Минтруду, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам со следующего года. И вот тут не стоит так уж радоваться. А стоит снова обратиться к сенатору Рязанскому. Он пустился в рассуждения о том, кому надо индексировать, а кому — нет. Привел цифры, выражающие заработки пенсионеров в МРОТах. Кто зарабатывает мало МРОТов — для них важна тема индексации, для остальных же, по его мнению, она не принципиальна. Скорее всего, оперирует какой-то инсайдерской информацией.

Конечно, в современной России смешно говорить о правовом государстве. Тем не менее еще раз хочется напомнить, что пенсия — это не пособие по бедности, а материально выраженное право на постоянный доход, обусловленное заработками и стажем работы в предпенсионные годы. Более того, в поправленную Конституцию записали индексацию. Понятно, ради чего это было сделано, но тем не менее… Так и хочется громко сказать «Забудьте раз и навсегда о заработках пенсионеров». Просто платите всем пенсию и вовремя ее индексируйте. Без всяких дополнительных условий. Скорее всего, вытащенное на свет обсуждение индексации пенсий работающим либо будет «замотано», либо индексацию объявят только для тех, кто на пенсии немного зарабатывает. В принципе, кардинальное решение этой проблемы Кремлю выгоднее было бы оставить до 2024 года. В России Госдума — сущая мелочь. И если к 2024 году сделать такой «подарок», а, по существу, убрать ничем не оправданную дискриминацию, то политические дивиденды от данного шага будут немалые.

Расходы? В расчете на 2021 г. на индексацию потребовалось бы 350 млрд руб. или 1,7% от общей суммы трат федерального бюджета. Конечно, если гасить долги за предыдущие года, то сумма выйдет внушительной. Но, похоже, об этом речь и не идет. Безотносительно проблемы индексации всегда встает вопрос, каким образом Россия умудрилась обеспечить столь низкий уровень пенсий? Если взять данные на 1 февраля, то средняя российская пенсия в 15 431 руб. эквивалентна $205. На эту дату средняя пенсия в Азербайджане составляла $218, Казахстане − $219. Хвастаться тоже нечем, примерно российский уровень, но все-таки чуток поболее. В то же время аналогичная цифра для Литвы — $518, для Эстонии — $704. Тут же найдется «умник», который скажет, что считать надо по паритету покупательной способности, у них, мол, цены выше. В 2,5–3,5 раза? В доковидную эпоху взял бы такого знатока и перевел бы его по мосту из Ивангорода в Нарву. И пусть бы на калькуляторе поработал. Конечно, в России не все так плохо и с пенсиями. У них есть силовая составляющая. Те, кто нас оберегают от всяческих врагов, получают куда больше на «заслуженном отдыхе». Да и отдых у них начинается значительно раньше. Но это — святое. Разве может каста кшатриев быть наравне с какой-то шудрой?

И тем не менее о «шудре». Пусть себе ждет индексации пенсий, несмотря на грех занятости. Ожидание чего-то хорошего бывает даже лучше, чем исполнение обещаний. Тем более что и индексированные пенсии не дадут погрузиться в пошлый мир буржуазного потребления. Мы же не Эстония какая-нибудь! У нас духовное начало регулярно подавляет низменные инстинкты и наделяет неземной благодатью жизни на $6,8 в день. Андрей Заостровцев