На Олимпиаде в Токио выявлено семь новых случаев COVID-19

Коронавирусная инфекция обнаружена ещё у семи человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Как сообщили утром 27 июля японские СМИ, пять случаев выявлены у зарубежных гостей и два у граждан Японии. При этом среди семи человек с подтверждённым COVID-19 — два спортсмена, прибывшие из-за рубежа. Один из них — теннисист из Нидерландов. Данные второго не уточняются.



Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 среди людей, имеющих отношение к Олимпийским играм — 2021, с начала июля достигло 155.

