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На Олимпиаде в Токио выявлено семь новых случаев COVID-19

Ещё семеро заразившихся коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

Коронавирусная инфекция обнаружена ещё у семи человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Как сообщили утром 27 июля японские СМИ, пять случаев выявлены у зарубежных гостей и два у граждан Японии. При этом среди семи человек с подтверждённым COVID-19 — два спортсмена, прибывшие из-за рубежа. Один из них — теннисист из Нидерландов. Данные второго не уточняются.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 среди людей, имеющих отношение к Олимпийским играм — 2021, с начала июля достигло 155.

По данным организаторов, всего на Игры в Японию прибыли 37 579 человек из-за рубежа.

Ранее сообщалось о 16 случаях заражения коронавирусом на Олимпиаде в Токио, выявленных за сутки. Три из них относятся к спортсменам, гражданство которых не уточняется. Остальными заразившимися являются члены персонала Игр-2021.

«Фонтанка» писала, что, по данным ОКР, среди российских олимпийцев заболевших нет.

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