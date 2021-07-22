Глава ОКР: Среди российских олимпийцев нет заболевших коронавирусом

В церемонии открытия летней Олимпиады 2021 года в Токио примут участие от 60 до 80 членов команды Олимпийского комитета России. Среди российских олимпийцев нет ни одного заболевшего коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-конференции в четверг, 22 июля, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.



«Мы разместились в Олимпийской деревне. Уже 331 член делегации прибыл в Японию, из них 193 спортсмена. Большая половина атлетов, заявленных для участия в Играх, прибыли в Токио и приступили к финальной подготовке к Играм. Завтра состоится церемония открытия, наша делегация примет в ней непосредственное участие, от 60 до 88 человек примут участие в марше. Связано это с тем, что у многих атлетов начнутся соревнования на следующий день», — цитирует Позднякова «Интерфакс».

