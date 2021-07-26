Черника пошла. Жара ударила по лесному урожаю, но «Фонтанка» нашла ягодные места

Фото: Luidmila Kot/Pixabay.com Поделиться Поделиться







Жара сильно подкосила доходы сборщиков ягод в этом году, проредив черничные поля. «У нас три семьи собирают. День ходят по лесу, ночью везут в Петербург. Если бы сейчас один кто-то собирал – только на бензин бы и работал: ягоды мало», - сетует Татьяна. За раз привозят по 15 килограммов. Больше нету. Ее черника – из-под Тихвина. Именно там, по ее словам, сейчас самый большой урожай в Ленинградской области. Еще, говорит, есть под Выборгом, а вот в традиционно куда более богатых ягодами лесах вокруг Приозерска почти ничего нет. «Вдоль дороги сейчас там вообще по 850 рублей за кило продают», - держит Татьяна руку на пульсе конкурентов.



Однако Юлия из того самого Приозерска выставляет свою чернику на сайтах объявлений даже дешевле, чем тихвинская. Да, ягоды в этом году действительно мало, признает она. Но заказы она готова принимать – если того, что соберет сама, не хватит, найдет у других сборщиков-соседей.

Еще дальше за черникой ездит Александр. Конкретный лес, куда надо ходить, конечно, не называет, но дает подсказку – самый юг Карелии, Олонецкий район. Или даже еще чуть дальше – к Петрозаводску. Срок доставки такой же жесткий: ягоды на столе петербуржцев в теории оказываются уже на следующий день после сбора. Впрочем, по словам Александра, этот сезон уже можно считать провальным – черники мало, как никогда. Что будет с более поздними ягодами, пока прогнозировать он не берется. Однако чуть южнее – в том же Тихвине, у черники еще есть шанс. «Если на этой неделе будет хороший дождь, она еще может налиться, и тогда ее будет куда больше», - надеется Татьяна.

Однако черника уже отходит, признает Екатерина, которая предлагает ягоду совсем издалека. На просьбу сказать, откуда именно, соглашается указать лишь примерные координаты – болота на границе Псковской и Новгородской областей. Урожаи даже там в этом году совсем ни к черту, но по 60-100 кг в день коллеги Екатерины вывозят. «Цена сильно выросла из-за дефицита – процентов на 30% не только к прошлому году, но даже к началу сезона. Из-за жары сборщики не могут находиться долго в лесу. Сейчас они заходят часов в пять утра, и уже в девять-десять приходится уходить, все же +35С – это не шутка. А раньше до самого обеда можно было собирать», - расстраивается Екатерина. Не факт, что городские жители готовы будут ради пары ведер черники стоимостью от силы 5 тысяч рублей пускаться в такие дебри, однако резон не выдавать ягодные места у сборщиков все же есть.



По словам Екатерины, сильно на ситуацию с черникой в этом году повлияли масштабные лесные пожары в Карелии. Как раз там, где горит, знает она, - традиционные места заготовки ягод. И профессиональные участники карельского рынка, которые занимаются этим бизнесом уже долгие годы, чтобы на терять регулярные заказы от крупных клиентов, приезжали именно в новгородские болота этим летом: вывозили, сколько могли, морозили чернику и увозили к себе.

Псков – тоже крупный поставщик ягод для Петербурга в этом году. На сайтах объявлений чуть ли не треть черники – сейчас именно оттуда. Одно из конкретных мест, которые соглашаются назвать сборщики – Порховский район. Места там малолюдные – на весь район 16 тысяч человек живет, но в период сбора ягод, рассказывают, в лесах и на болотах становится тесновато. Особенно в этот неурожайный год.

Несмотря на научное название Vaccínium myrtíllus, к собственно, прививкам черника, конечно, не имеет отношения. Но резко возросший в последнее время интерес к здоровью – как своему, так и близких, заставляет напомнить, что она – один из ценнейших лесных продуктов с точки зрения витаминов, в первую очередь, А и С. Но даже и без нравоучений врачей понятно, что чем больше затюканный жизнью в огромном северном мегаполисе буржуа съест черники, тем ему же лучше. А когда есть ее просто пригоршнями надоест, можно обратиться к семейным рецептам – по расхожему мнению, что делать с черникой, должна знать любая хозяйка. Если же вы учились на что-то другое, - всегда можно хотя бы попытаться, обратившись за подсказками к тем, кто точно знает и умеет.



«Особенность черники, по сравнению с другими традиционно используемыми кондитерами ягодами, в том, что она дает много сока и имеет чуть более высокую кислотность, - рассказывает шеф-кондитер ресторана «Астория» Юлия Иванова. – Поэтому ее есть смысл готовить при чуть более высокой температуре». Большое количество сока не позволяет ее, как какую-нибудь клубнику или яблоки, просто заворачивать в пирожковое тесто – все потечет на противне.

Самое традиционное применение черники – в пироге на песочной основе. В него Юлия Иванова предлагает добавлять заварной или миндальный крем.

«Взбиваем масло с сухими ингредиентами до образования маслянистой крошки. Добавляем яйца и совсем чуть-чуть вымешиваем тесто. Если перемесить, будет слишком жесткое. Затем сразу же заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 8 часов для стабилизации теста. Затем тонко раскатываем и выкладываем в форму для тарта. Кладем сверху пергамент, засыпаем рисом и в печь. Рис нужен, чтобы придавить тесто, и оно не поднималось, не давая сформировать ровный и твердый край. Когда запечется, рис с пергаментом убираем и даем еще немного подойти в духовке для цвета. Получившуюся форму заполняем заварным кремом, перемешанным со свежей черникой. Если использовать миндальный крем, то можно запекать прямо с ним и черникой – без риса. Они сами придавят тесто».



Дмитрий Шибков, шеф-кондитер Гранд Отеля Европа предлагает из черники приготовить другой пирог – сметанник, подчеркивая, что он входит в пятёрку самых популярных тортов в отеле и несколько раз номинировался на ресторанные конкурсы города как десерт года.

Вот очень точное описание, сколько и чего вам потребуется. Вес указан до грамма - из расчета на одну порцию, так что лучше пользоваться кухонными весами. Обратите внимание: из имеющейся у вас черники надо сперва сделать джем. Это совсем просто – черника с сахаром, можно где угодно найти рецепт.

Сперва готовится бисквит.

Мука пшеничная – 423 г.

Сметана – 385 г.

Яйца куриные – 277 г. (то есть, где-то четыре штуки)

Сахар песок – 262 г.

Сода пищевая – 8 г.

Яйца взбивают со сметаной и сахаром в пышную пену. Постепенно добавляют просеянную муку, соду и перемешивают до однородной консистенции. Выпекают бисквит при температуре 200С в течение 20 минут

Пока все запекается, делаем сахарный сироп: вода – 1000 грамм, сахар – 400 грамм. Cоединить воду и сахар, помешивать на медленном огне, пока сахар не растворится. Затем довести до кипения и кипятить 1-2 мин. Охладить. Дальше готовим черничную пропитку. На 900 грамм черничного джема, который вы уже заранее сделали, нужно 150 грамм сахарного сиропа. В сироп добавляют джем, перемешивают, доводят до кипения и проваривают 2-3 минуты. Затем охлаждают.



Когда все готово, и остывает, сделаем крем. Для одной порции нужно:

Сметаны – 385 г.

Сливки 33% - 385 г.

Сахарная пудра – 208 г.

Сок свежего лимона – 46 г.

Сметану взбивают с сахарной пудрой до однородной консистенции. Отдельно взбивают сливки в стойкую пену. Взбитые сливки соединяют со сметанно-сахарной смесью и лимонным соком и аккуратно перемешивают.

А дальше магия. Берем 760 г. получившегося крема, 560 г. бисквита, 260 г. свежей черники, 100 г. черничной пропитки и 50 г. вафельной крошки.

Готовый бисквит поливают черничной пропиткой и промазывают сметанным кремом. Формуют изделие из трех бисквитных коржей. Верхнюю и боковую поверхность покрывают тонким слоем крема. Боковую поверхность покрывают слоем вафельной крошки. Верхнюю поверхность выкладывают черникой.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

