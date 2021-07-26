Художник Алекс Грибель создал в Петербурге пронзительные скульптурные арт-объекты, получившие название «Сам справлюсь». Они расположены на зданиях в центре города — на Васильевском острове, во дворе дома на Малом проспекте, и на Петроградской стороне, в сквере Виктора Цоя. Их цель — обратить внимание властей на состояние памятников архитектуры.



Из стены появляются гипсовые руки, которые держат «иглу» с пропущенной через нее «ниткой»-шнуром и зашивают рану на «теле» дома.