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«Когда устал ждать помощи и заботы». Художник создал в Петербурге пронзительный градозащитный стрит-арт

Петербургские здания, не дождавшись помощи, «зашивают» себя сами

Художник Алекс Грибель создал в Петербурге пронзительные скульптурные арт-объекты, получившие название «Сам справлюсь». Они расположены на зданиях в центре города — на Васильевском острове, во дворе дома на Малом проспекте, и на Петроградской стороне, в сквере Виктора Цоя. Их цель — обратить внимание властей на состояние памятников архитектуры.

Из стены появляются гипсовые руки, которые держат «иглу» с пропущенной через нее «ниткой»-шнуром и зашивают рану на «теле» дома.

«Когда устал ждать помощи и заботы, — сопроводил комментарием автор свою работу. — Домик сам себя лечит, производя хирургические операции. Город, как и люди, которые в нем живут, требует ухода и внимания. А если его недостаточно, то приходится брать дело в свои руки и напоминать о важном».

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Пусть добрые дяди придут, пусть добрые дяди денег дадут…
265961685
а причём здесь власти? у каждого многоквартирного дома есть собственники и это их прямая обязанность заботиться о своём имуществе.
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