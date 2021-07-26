Художник Алекс Грибель создал в Петербурге пронзительные скульптурные арт-объекты, получившие название «Сам справлюсь». Они расположены на зданиях в центре города — на Васильевском острове, во дворе дома на Малом проспекте, и на Петроградской стороне, в сквере Виктора Цоя. Их цель — обратить внимание властей на состояние памятников архитектуры.
Из стены появляются гипсовые руки, которые держат «иглу» с пропущенной через нее «ниткой»-шнуром и зашивают рану на «теле» дома.
«Когда устал ждать помощи и заботы, — сопроводил комментарием автор свою работу. — Домик сам себя лечит, производя хирургические операции. Город, как и люди, которые в нем живут, требует ухода и внимания. А если его недостаточно, то приходится брать дело в свои руки и напоминать о важном».