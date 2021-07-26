Рейтинг одобрения правительства Японии после открытия Олимпиады упал до 34%

Рейтинг одобрения кабинета министров премьера Японии Есихидэ Суги снизился до 34%, согласно опросу, проведённому через четыре дня после начала Олимпийских игр в Токио.

Как свидетельствуют данные опроса Nikkei/TV Tokyo, опубликованные 26 июля, 53% респондентов среди главных причин негативного отношения к кабинету министров Суги назвали «отсутствие лидерства», около 35% также указали на «плохое управление правительством и партией». Кроме этого, около 65% опрошенных считают, что вакцинация против коронавируса в стране «проходит не гладко» (в Японии в настоящий момент привито около 23% населения). О том, что проблем с вакцинацией в стране нет, заявили только 29% респондентов.

