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Бритни Спирс набрала почти 2,5 млн лайков, опубликовав откровенное фото в Instagram

Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает вызывать недоумение у фанатов своими постами в Instagram. На сей раз 39-летняя исполнительница сфотографировалась топлес на фоне дерева, прикрыв руками грудь.

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. К примеру, коллега по цеху Пэрис Хилтон написала под фото «Горячо!», некоторые посчитали снимок пошлым, но большинство фанатов и знакомых артистки отметили, что она в праве делать всё, что пожелает. Публикация уже набрала почти 2,5 млн лайков. Для сравнения, предыдущее видео, на котором Бритни танцует в купальнике, набрало лишь 264 600 отметок.

Последние 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми. Оспорить эти отношения в суде не удалось. Сама певица подробно рассказывала о жизни в несвободе. Также она заявила, что не будет выступать, пока находится под отцовской опекой.

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Комментарии (24)

266081655
Да, тут без опеки не обойтись.....
shushu
Очень хорошо!
264552361
Какая новость! А девка-то точно из Питера?
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