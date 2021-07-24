Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает вызывать недоумение у фанатов своими постами в Instagram. На сей раз 39-летняя исполнительница сфотографировалась топлес на фоне дерева, прикрыв руками грудь.
Подписчики неоднозначно отреагировали на пост. К примеру, коллега по цеху Пэрис Хилтон написала под фото «Горячо!», некоторые посчитали снимок пошлым, но большинство фанатов и знакомых артистки отметили, что она в праве делать всё, что пожелает. Публикация уже набрала почти 2,5 млн лайков. Для сравнения, предыдущее видео, на котором Бритни танцует в купальнике, набрало лишь 264 600 отметок.
Последние 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми. Оспорить эти отношения в суде не удалось. Сама певица подробно рассказывала о жизни в несвободе. Также она заявила, что не будет выступать, пока находится под отцовской опекой.