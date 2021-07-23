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«Бутерброд» с «ГАЗелью» и самосвалами собрал затор на севере КАД

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Еще одно ДТП из более чем двух машин мешает проезду по кольцевой автодороге Петербурга 23 июля, на этот раз на севере города. Там сообразили на троих грузовики.

Как сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД перед Новоприозерским шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и два самосвала, причем фургон оказался зажат посередине. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП на 24-м километре внешнего кольца поступила около 15:50. Пострадавших в аварии нет.

Побитые грузовики заняли первую полосу. Из-за аварии на внешнем кольце собралась пробка. По данным «Яндекса», длина затора составляет около 3,5 километров, и начинается он перед развязкой с проспектом Культуры.

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Часом ранее на внутреннем кольце КАД на юге Петербурга столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Alex000
Мне двойной газельбургер и диетической соляры, пожалуйста.
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