Еще одно ДТП из более чем двух машин мешает проезду по кольцевой автодороге Петербурга 23 июля, на этот раз на севере города. Там сообразили на троих грузовики.



Как сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД перед Новоприозерским шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и два самосвала, причем фургон оказался зажат посередине. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП на 24-м километре внешнего кольца поступила около 15:50. Пострадавших в аварии нет.