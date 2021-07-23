Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 14:20 на 62-м километре внутреннего кольца КАД, после заезда с Софийской улицы. Там столкнулись четыре легковых автомобиля, заняв третью и четвертую полосы. В результате аварии один человек получил легкие травмы.
По данным на 16 часов, участники ДТП разъехались, и движению ничего не мешает, добавили в дорожном управлении. По информации «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце сейчас наблюдается затор длиной около 7 километров — почти от вантового моста до Московского шоссе. С 22 июля и до конца месяца из-за дорожных работ закрыты две полосы между Московским и Таллинским шоссе.