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Массовое ДТП уплотнило пробку из-за дорожных работ на КАД. Есть пострадавший

Один человек пострадал в столкновении четырех автомобилей на КАД Петербурга

Движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 23 июля затруднила массовая авария. Магистраль не поделили четыре автомобиля.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 14:20 на 62-м километре внутреннего кольца КАД, после заезда с Софийской улицы. Там столкнулись четыре легковых автомобиля, заняв третью и четвертую полосы. В результате аварии один человек получил легкие травмы.

По данным на 16 часов, участники ДТП разъехались, и движению ничего не мешает, добавили в дорожном управлении. По информации «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце сейчас наблюдается затор длиной около 7 километров — почти от вантового моста до Московского шоссе. С 22 июля и до конца месяца из-за дорожных работ закрыты две полосы между Московским и Таллинским шоссе.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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