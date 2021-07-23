«Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию». В Суоми следят за ситуацией в России

Главное лесное управление Финляндии рассказало «Фонтанке», что они наблюдают за бушующими в Карелии лесными пожарами. Со своими очагами этим жарким летом там справляются.
«Да, лесное управление следит за ситуацией [в Карелии]. <...> Не исключено, что пожары перекинутся на Финляндию. На границе у нас лишь узкая безлесная полоса. Хотя огонь может распространяться даже без деревьев», — рассказал 23 июля менеджер по коммуникациям ведомства Аку Ахлхолм.
По его словам, жаркое и засушливое лето стало причиной пожаров и в самой Финляндии, однако их все быстро заметили и потушили. При этом в главном лесном управлении соседней страны заверили, что всегда нужно мониторить ситуацию. Ахлхолм рассказал, что разведывательные полеты остаются одним из действенных способов выявления очагов возгорания.
Кроме того, Финский метеорологический институт предупреждает об опасности разведения огня. В частности, туристам сообщают, что в пожароопасный сезон костры нельзя разводить даже в специально отведенных для этого местах. «В Финляндии люди хорошо усвоили, что во время предупреждения о лесных пожарах нельзя разводить костер или жарить гриль на открытом воздухе», — уточнил представитель ведомства.
При этом в лесах проводятся так называемые «полевые рейды», когда инспекторы проверяют, не разводились ли несанкционированные костры.
Главное лесное управление Финляндии (Metsähallitus) — это структура, которая подчиняется министерству сельского и лесного хозяйства Суоми. Ведомство отвечает за все государственные леса в стране. В ведение управления входит почти треть всей территории Финляндии.
В Карелии из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. По данным регионального МЧС на сегодня, 23 июля, в республике действует 21 лесной пожар на площади 8702,1 га. Помощь привлекается также из других регионов. В частности, в Карелию отправились вертолёты ЗВО.