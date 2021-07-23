«Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию». В Суоми следят за ситуацией в России

Главное лесное управление Финляндии рассказало «Фонтанке», что они наблюдают за бушующими в Карелии лесными пожарами. Со своими очагами этим жарким летом там справляются.

«Да, лесное управление следит за ситуацией [в Карелии]. <...> Не исключено, что пожары перекинутся на Финляндию. На границе у нас лишь узкая безлесная полоса. Хотя огонь может распространяться даже без деревьев», — рассказал 23 июля менеджер по коммуникациям ведомства Аку Ахлхолм.

По его словам, жаркое и засушливое лето стало причиной пожаров и в самой Финляндии, однако их все быстро заметили и потушили. При этом в главном лесном управлении соседней страны заверили, что всегда нужно мониторить ситуацию. Ахлхолм рассказал, что разведывательные полеты остаются одним из действенных способов выявления очагов возгорания.