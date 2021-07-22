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В Петербурге инвалид-колясочник зарезал соперника в драке из-за женщины

Дуэль из-за дамы произошла в Петербурге. Один из дуэлянтов скончался от ножевого ранения соперника на инвалидной коляске. Судьбу победителя Виталия С. решил суд.

Подробности 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Как установил Московский районный суд, конфликт произошел 5 мая прошлого года на Краснопутиловской улице. Мужчины схлестнулись на детской площадке, решая, с кем из них будет вместе женщина по имени Ольга. Оппонент инвалида Виталия решил избавиться от соперника с помощью полутораметровой палки, на что тот ударил его выхваченным из коляски ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

Суд признал мужчину виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны и приговорил к одному году ограничения свободы.

«Смирнов вину признал, в содеянном раскаялся, принес извинения брату потерпевшего», — добавили в пресс-службе.

В пользу брата взыскана сумма материального ущерба в размере 170 646 рублей, сумма морального вреда в размере 300 000 рублей.

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Комментарии (8)

hmkv
Объявление о поиске редактора было. Но, судя по всему, не нашли, и потеряли надежду найти.
265984735
У них никто не читает, ни сами новости ни сайт. О чём говорить, если в шапке сайта уже месяц висит ссылка «Что делать если не едет скорая» и никто из редакции не видит пропущенную запятую в этой фразе.
Dorada
Кто-то читает новость перед тем, как выпустить? У вас совсем нет редактора, Фонтанка?
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