В Петербурге инвалид-колясочник зарезал соперника в драке из-за женщины

Дуэль из-за дамы произошла в Петербурге. Один из дуэлянтов скончался от ножевого ранения соперника на инвалидной коляске. Судьбу победителя Виталия С. решил суд.
Подробности 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Как установил Московский районный суд, конфликт произошел 5 мая прошлого года на Краснопутиловской улице. Мужчины схлестнулись на детской площадке, решая, с кем из них будет вместе женщина по имени Ольга. Оппонент инвалида Виталия решил избавиться от соперника с помощью полутораметровой палки, на что тот ударил его выхваченным из коляски ножом в живот. Рана оказалась смертельной.
Суд признал мужчину виновным в убийстве при превышении необходимой самообороны и приговорил к одному году ограничения свободы.
«Смирнов вину признал, в содеянном раскаялся, принес извинения брату потерпевшего», — добавили в пресс-службе.
В пользу брата взыскана сумма материального ущерба в размере