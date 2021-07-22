В Петербурге инвалид-колясочник зарезал соперника в драке из-за женщины

Дуэль из-за дамы произошла в Петербурге. Один из дуэлянтов скончался от ножевого ранения соперника на инвалидной коляске. Судьбу победителя Виталия С. решил суд.



Подробности 22 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города. Как установил Московский районный суд, конфликт произошел 5 мая прошлого года на Краснопутиловской улице. Мужчины схлестнулись на детской площадке, решая, с кем из них будет вместе женщина по имени Ольга. Оппонент инвалида Виталия решил избавиться от соперника с помощью полутораметровой палки, на что тот ударил его выхваченным из коляски ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

