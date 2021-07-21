Такого не было даже в СССР. Как российских олимпийцев накачивают перед Олимпиадой

автор фото Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Члены сборной России незадолго до вылета на Олимпиаду получили методички, в которых детально прописано, как себя следует вести и как отвечать на вопросы СМИ о Крыме, Донбассе, харассменте, допинге и даже движении Black Lives Matter (BLM). Спортсменам предлагают говорить, что они не сталкивались с харассментом и что Олимпиада — это не площадка для акций и жестов. Наличие таких инструкций подтвердили в Олимпийском комитете России.

Примеры того, как отечественным спортсменам рекомендуют отвечать на подобные вопросы, уже опубликованы:



о Крыме и Донбассе: не обсуждать, спорт должен оставаться вне политики;

на другие политические темы: no comment;

о BLM: отношение к движению — личное дело каждого, но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов;

о допинговых скандалах: спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;

о харассменте: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах». Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;

о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют Родину, это большая честь, и хотелось бы слышать Гимн РФ.

Помимо этого отечественным олимпийцам рекомендовали «тщательно и внимательно» относиться к тому, что они публикуют в социальных сетях и какие ставят лайки.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, такие методички всегда готовятся к Олимпийским играм, однако ни один бывший спортсмен, к которому обратилась «Фонтанка», ничего подобного в современной истории России не вспомнил. В том числе фигурист Евгений Плющенко, который участвовал на четырех Олимпиадах — с 2002-го по 2014 год.



— Лично мне инструкции никакие не давали, — заявил обладатель двух золотых и двух серебряных олимпийских медалей. — Я всегда был свободным спортсменом.

Возможно, фигурист просто запамятовал. Но и легкоатлетка Наталья Антюх, взявшая бронзу и серебро в Афинах-2004 и золото в Лондоне-2012, также не смогла вспомнить, чтобы спортсменов как-то специально накачивали перед соревнованиями.

Атлеты, заставшие 1990-е годы, уже вспоминают, что были некие устные инструкции. Но все они, как правило, касались безопасности, а не политической обстановки. По словам прыгуна в воду Дмитрия Саутина, завоевавшего свою первую из восьми олимпийских медалей еще в Барселоне-92, в общении с зарубежной прессой ситуацию облегчал тот факт, что мало кто знал английский язык.

— В наше время, конечно, было попроще, — говорит Саутин. — Ситуация в мире была не такая напряженная. Нас просто предупреждали, куда лучше не ходить. Был приставлен человек, который следил за этим. Нас, конечно, предупреждали, что могут возникнуть разные политические вопросы, но я английский особо не знал в то время, и это меня часто выручало. Сейчас сложнее спортсменам в этом смысле. Политических тем стало слишком много. Плюс этот допинг. Давление на Россию идет со всех сторон. Думаю, что тут только одна должна быть рекомендация — no comment.



Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова впервые участвовала в Олимпиаде в 1998 году. Она считает, что языковой барьер и недавнее советское прошлое помогали спортсменам в 1990-е годы лучше обходить острые углы в общении с прессой.

— В 1990-е и начале 2000-х костяк национальной команды составляли еще ребята из Советского Союза, — говорит Журова. — Им не нужно было что-то дополнительно объяснять. Да, какие-то собрания проводили, но надо понимать, что мы тогда не давали особо интервью иностранным СМИ опять же из-за языкового барьера. А переводчики наши были все подкованы: они просто не переводили, если спортсмен говорил что-то не то.

Не было письменных инструкций и во времена СССР, утверждает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Тихонов, участвовавший в четырех Играх с 1968-го по 1980 год. Зато с командой за рубежом всегда ездил минимум один сотрудник КГБ.

— Наверное, решили, что наши спортсмены совсем безграмотные и без памяток не обойдутся, — говорит Тихонов. — Зачем нормальному образованному человеку памятки? Конечно, во времена СССР с Западом тоже были напряженные отношения. Особенно на Олимпиаде-80, когда США устроили бойкот Игр. Но нас никто не накачивал специально. Когда Евгения Гришина (четырехкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте. — Прим. ред.) спросили на Олимпиаде в Скво-Вэлли в 1960 году, что ему больше всего понравилось в Америке, он сказал: «Флаг моей Родины в американском небе». Вот это был ответ. А когда меня спросили в Лейк-Плэсиде-1980 про то, что для меня это уже четвертая Олимпиада, я сказал: «Хуже вас, американцев, никто Олимпийские игры не проводит». В общем, мы и без методичек могли ответить так, что мало не покажется.



— Почему нынешних спортсменов надо учить, что говорить?

— Времена изменились. Я иногда слушаю, как отвечают наши спортсмены, и меня они удивляют. Надо более грамотно говорить. Чей Крым? Крым наш! Вот и весь ответ. Это историческая справедливость.

— Но это же известный факт, что с советской сборной на зарубежные соревнования всегда ездил сотрудник КГБ, который следил за нашими спортсменами.

— Такие были времена. Было такое, да. Этот сотрудник потом всегда писал отчеты. Но у нас в биатлоне всегда было все в порядке. У нас серьезный вид спорта — мы с оружием, у нас не забалуешь. Помню только в 1973 году на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде сотрудник КГБ нас как-то собрал, стал там что-то говорить, что надо ходить по четверо, ни с кем не общаться и так далее. Но никому мы там были не нужны, все прошло нормально. К нашей делегации было самое большое внимание, особенно со стороны местных жителей: к ним впервые приехали русские! А на Олимпийских играх полицейские, которые дежурили возле наших домиков, настолько с нами подружились, что наши тренеры им жарили картошку на сале, угощали русской водкой. Так подружились, что плакали при расставании.



Доступ к советским спортсменам иностранным журналистам, по словам Тихонова, тоже никто не ограничивал, но общались всегда через переводчика, который зачастую был тоже сотрудником спецслужб. А там уж точно знали, как правильно отвечать на самые каверзные вопросы.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021 год. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в состав российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

