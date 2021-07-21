Олимпийскую сборную России на протяжении всей Олимпиады в Токио будет лично поддерживать протоиерей Андрей Алексеев. Как сообщили в Официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России, он уже провел первую беседу с верующими спортсменами в одном из номеров олимпийской деревни.



«К отцу Андрею, который приехал с нашей олимпийской командой уже на третьи Игры, спортсмены относятся с большой теплотой. Приходят охотно и часто, беседуют о многом, о разном. Духовником олимпийцев его величают», — написал комитет.