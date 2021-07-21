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В составе сборной России на Олимпиаду в Токио прилетел священник. Он будет проводить литургии и беседы со спортсменами

Сборную России на Олимпиаде поддерживает священник

Олимпийскую сборную России на протяжении всей Олимпиады в Токио будет лично поддерживать протоиерей Андрей Алексеев. Как сообщили в Официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России, он уже провел первую беседу с верующими спортсменами в одном из номеров олимпийской деревни.

«К отцу Андрею, который приехал с нашей олимпийской командой уже на третьи Игры, спортсмены относятся с большой теплотой. Приходят охотно и часто, беседуют о многом, о разном. Духовником олимпийцев его величают», — написал комитет.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021 год. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в составе российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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Комментарии (31)

Иван 2пырьев
Боевой маг будет кастовать энергию
Дмитрий_1111
интересно, а за чей счет это турне?
Сергей Соколов
Он будет команды других стран предавать анафеме за деньги налогоплательщиков?
Все согласно уложениям Трулльского собора?
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