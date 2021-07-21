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На реконструкцию дореволюционного кинотеатра «Уран» потратят ещё 33 млн рублей

Капитальный ремонт кинотеатра «Уран» потребует ещё 33,1 млн рублей. Конкурс по второму этапу восстановления здания на Ярославском проспекте, 55, накануне объявило бюджетное учреждение «Петербург-кино».

Фото: Надежда Байкова, «Фонтанка.ру»
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Как следует из данных портала госзакупок, к концу марта в здании планируют отремонтировать фасады и отмостки, провести внутреннюю отделку, поменять оконные и дверные заполнения. Кроме того, там установят системы охранной и пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации. Исполнитель должен будет провести структурированную кабельную систему, установить систему водоотведения и канализации. Территорию вокруг здания благоустроят: там появятся дорога и газоны.

Первый этап работ был оценён в 34 млн рублей, их выполняла компания «Гранд Электрик». В «Петербург-кино» «Фонтанке» ранее сообщили, что «Уран» после капремонта снова откроется как кинотеатр.

Фото: Надежда Байкова, «Фонтанка.ру»

Кинематограф «Иллюзион» открылся в 1914 году, это один из первых в Петербурге кинотеатров. Позже его переименовывали в «Асторию», «Пробуждение», «Культармеец», и в 1940-м он стал «Ураном». Ни разу за свою историю он не был ничем, кроме кинотеатра, однако в 2014 году Смольный задумал отдать его под театральную сцену. Еще через год его передали театру «Суббота», придумать новую концепцию для «Урана» должен был экспериментальный «Театр Post», но не нашлось денег, и вскоре он вернулся в ведение «Петербург-кино». Проектная документация на капремонт была разработана и прошла экспертизу в 2018 году.

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Комментарии (9)

efela
Площадь самого Урана чуть больше 70 кв.м - классная реконструкция по ляму за метр.
266115380
Кажется, что где-то скоро появятся один-два очень неплохих коттеджа )
sakorol
Даже,странно почему не сломали,место хорошее
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