Капитальный ремонт кинотеатра «Уран» потребует ещё 33,1 млн рублей. Конкурс по второму этапу восстановления здания на Ярославском проспекте, 55, накануне объявило бюджетное учреждение «Петербург-кино».
Как следует из данных портала госзакупок, к концу марта в здании планируют отремонтировать фасады и отмостки, провести внутреннюю отделку, поменять оконные и дверные заполнения. Кроме того, там установят системы охранной и пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации. Исполнитель должен будет провести структурированную кабельную систему, установить систему водоотведения и канализации. Территорию вокруг здания благоустроят: там появятся дорога и газоны.
Первый этап работ был оценён в 34 млн рублей, их выполняла компания «Гранд Электрик». В «Петербург-кино» «Фонтанке» ранее сообщили, что «Уран» после капремонта снова откроется как кинотеатр.