Кинематограф «Иллюзион» открылся в 1914 году, это один из первых в Петербурге кинотеатров. Позже его переименовывали в «Асторию», «Пробуждение», «Культармеец», и в 1940-м он стал «Ураном». Ни разу за свою историю он не был ничем, кроме кинотеатра, однако в 2014 году Смольный задумал отдать его под театральную сцену. Еще через год его передали театру «Суббота», придумать новую концепцию для «Урана» должен был экспериментальный «Театр Post», но не нашлось денег, и вскоре он вернулся в ведение «Петербург-кино». Проектная документация на капремонт была разработана и прошла экспертизу в 2018 году.