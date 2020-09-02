Кинотеатр «Уран», вопреки замыслу сделать из него театр, все же останется таким, каким его замыслили создатели. В здании началась реконструкция, полы, потолки и стены обнажили по максимуму.

На информационный щит у давно закрытого кинотеатра «Уран» 2 сентября обратили внимание читатели «Фонтанки». Внутри здания на Ярославском проспекте, дом 55, обнаружились и рабочие. Чего там нет, так это пола — его разобрали до земли. Примерно такая же участь постигла стены и потолки — капитальный ремонт пока не затронул только исписанные граффити за время простоя фасады.

автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру» автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру» автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру» автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру» автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру» автор фото Надежда Байкова / «Фонтанка.ру»

Кинотеатр городской, управляет им бюджетное учреждение «Петербург-кино», им же принадлежат «Фильмофонд» на Пискаревском, «Заневский» на Новочеркасском, «Дружба» на Московском, «Восход» на улице Пограничника Гарькавого и «Аврора» в Петергофе.

Как 2 сентября рассказали «Фонтанке» в «Петербург-кино», «Уран» откроется как кинотеатр, но когда это произойдет, уточнить пока не смогли. Начался первый этап реконструкции, сколько их будет — тоже загадка.

Работы на данный момент оценены в 34 млн рублей, подряд достался компании «Гранд Электрик». Судя по документации, рабочие должны сначала демонтировать все непригодное, затем обновить инженерные сети. Директор компании Алексей Нифатов сообщил «Фонтанке», что пока все работы идут по плану и особых неожиданностей после демонтажа обнаружено не было. Первый этап должен быть завершен к 15 декабря этого года.

Компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, судя по «СПАРКу», новичок на госзакупках. Два контракта были заключены в начале лета этого года, один из них на обновление «Урана», а второй — на ремонт нежилого здания на улице Маяковского в Выборге, сумма 32 млн рублей.

