«Как сапоги в дефицитное время». Кандидаты в Петербурге переживают из-за распределения в Петербурге автоматических урн

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, Оксана Дмитриева, баллотирующаяся по 217-му округу от Партии Роста, и Надежда Тихонова, идущая от «Справедливой России» по 212-му округу, обратились в Центризбирком с просьбой поставить на их избирательные территории автоматические урны. Это, уверены кандидаты, спасёт их результаты от последствий трёхдневного голосования.
Письмо к главе Центризбиркома Элле Памфиловой 20 июля отправила кандидаты в депутаты от «Справедливой России» Надежда Тихонова. В обращении (есть в распоряжении «Фонтанки») она отмечает, что петербургская избирательная комиссия кулуарно определяет, на какую территорию ставить КОИБы, а на какую — нет. «Проектом решения предполагается существенное уменьшение количества избирательных участков на округе, оборудованных КОИБ, в округе 212», — пишет Тихонова. По её мнению, это увеличивает шансы на возможные нарушении при проведении выборов.
Аналогичное обращение ранее отправляла в Центризбирком Оксана Дмитриева, кандидат от Партии Роста в 217-м округе. «Мы писали и в горизбирком, и в Центризбирком с просьбой поставить КОИБы во Фрунзенский район, где ситуация с выборами долгое время была злокачественной. Я уверена, что ничего не изменилось. Но нам ответили отказом. Дело в том, что КОИБы — это дефицитный товар. Нигде не написано, по какому принципу их должны распределять. И оспаривать решение, которое готовит горизбирком, сложно: раньше в дефицитное время если вам не достались сапоги в магазине, то никуда не пожалуешься».
Глава петербургской Партии Роста Павел Швец, который также вместе с Дмитриевой настаивал на том, чтобы на юге Петербурга установили КОИБы, рассказал «Фонтанке», что автоматические урны дают уверенность в честном подсчёте голосов: «При трехдневном голосовании, когда на ночь бюллетени на обычных участках будут оставаться просто в пластиковых урнах, автоматические урны, где всё учитывается, — гарантия против вбросов и сохранности бюллетеней. Конечно же, мы бы хотели, чтобы весь город был в КОИБах».
В петербургском избиркоме сообщили «Фонтанке», что всего в городе 352 КОИБа — они покроют 18% избирательных участков, так же было на голосовании по поправкам в Конституцию. Перераспределение автоматических урн в Красносельском районе, отметили в пресс-службе городской избирательной комиссии, связано с муниципальными выборами в Автово (там избиратели получат 5 бюллетеней, видимо, автоматические урны не настроены под подсчёт такого количества выборов разного уровня).
В 2018 году в Петербурге на президентских выборах КОИБы стояли на 473 избирательных участках (в Красногвардейском районе, Колпино, Васильевском острове и Красносельском районе). В этом году часть старых аппаратов были списаны, новые КОИБы в Петербурге не покупали.