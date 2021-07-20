«Как сапоги в дефицитное время». Кандидаты в Петербурге переживают из-за распределения в Петербурге автоматических урн

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, Оксана Дмитриева, баллотирующаяся по 217-му округу от Партии Роста, и Надежда Тихонова, идущая от «Справедливой России» по 212-му округу, обратились в Центризбирком с просьбой поставить на их избирательные территории автоматические урны. Это, уверены кандидаты, спасёт их результаты от последствий трёхдневного голосования.

Письмо к главе Центризбиркома Элле Памфиловой 20 июля отправила кандидаты в депутаты от «Справедливой России» Надежда Тихонова. В обращении (есть в распоряжении «Фонтанки») она отмечает, что петербургская избирательная комиссия кулуарно определяет, на какую территорию ставить КОИБы, а на какую — нет. «Проектом решения предполагается существенное уменьшение количества избирательных участков на округе, оборудованных КОИБ, в округе 212», — пишет Тихонова. По её мнению, это увеличивает шансы на возможные нарушении при проведении выборов.

Аналогичное обращение ранее отправляла в Центризбирком Оксана Дмитриева, кандидат от Партии Роста в 217-м округе. «Мы писали и в горизбирком, и в Центризбирком с просьбой поставить КОИБы во Фрунзенский район, где ситуация с выборами долгое время была злокачественной. Я уверена, что ничего не изменилось. Но нам ответили отказом. Дело в том, что КОИБы — это дефицитный товар. Нигде не написано, по какому принципу их должны распределять. И оспаривать решение, которое готовит горизбирком, сложно: раньше в дефицитное время если вам не достались сапоги в магазине, то никуда не пожалуешься». Глава петербургской Партии Роста Павел Швец, который также вместе с Дмитриевой настаивал на том, чтобы на юге Петербурга установили КОИБы, рассказал «Фонтанке», что автоматические урны дают уверенность в честном подсчёте голосов: «При трехдневном голосовании, когда на ночь бюллетени на обычных участках будут оставаться просто в пластиковых урнах, автоматические урны, где всё учитывается, — гарантия против вбросов и сохранности бюллетеней. Конечно же, мы бы хотели, чтобы весь город был в КОИБах».