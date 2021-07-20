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«Единая Россия» открестилась от кандидата, ставшего Вишневским к выборам

В петербургском отделении «Единой России» подтвердили, что их бывший партиец сменил фамилию на Вишневский. Как сообщили «Фонтанке» 20 июля, Виктор Иванович Быков, ныне Вишневский, не состоит в партии с середины июня.

«Он написал заявление, с 19 июня не занимает партийных должностей», — отметили в пресс-службе «Единой России».

Ранее «Фонтанка» писала, что во втором округе в Центральном районе Петербурга на выборы в Законодательное собрание подали документы двое однофамильцев петербургского оппозиционного депутата Бориса Вишневского.

Накануне «Новая газета» нашла этих кандидатов. Как выяснили журналисты, 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, скорее всего, сменили имена и фамилии ради участия в выборах. Одним из них оказался Виктор Иванович Быков, соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва (он баллотируется в Государственную думу по 216 округу в центре города).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261847251
Мелко это как-то.
Переименовывались бы сразу в Романовых.
А то и в Рюриковичей.
Antipode
Видимо Виктор Иванович Быков стал Борисом Вишневским по собственной инициативе будучи помощником депутата Соловьева. Он даже вышел из "партии" ЕР, так как это не политика партии менять фамилии и имена чтобы становиться спойлерами. Кто может поверить в эту чушь?
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