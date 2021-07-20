«Единая Россия» открестилась от кандидата, ставшего Вишневским к выборам

В петербургском отделении «Единой России» подтвердили, что их бывший партиец сменил фамилию на Вишневский. Как сообщили «Фонтанке» 20 июля, Виктор Иванович Быков, ныне Вишневский, не состоит в партии с середины июня.



«Он написал заявление, с 19 июня не занимает партийных должностей», — отметили в пресс-службе «Единой России».



Ранее «Фонтанка» писала, что во втором округе в Центральном районе Петербурга на выборы в Законодательное собрание подали документы двое однофамильцев петербургского оппозиционного депутата Бориса Вишневского.

