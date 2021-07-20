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В Мексике прошел первый в мире турнир по «пластиковой рыбалке»

В городе Масатлан в Мексике прошел первый турнир по «пластиковой рыбалке». Об этом пишет The Drum.

В ходе соревнований участники должны были выловить из океана как можно больше плохоразлагаемого мусора. В турнире приняли участие 80 рыбаков, победитель выловил за день 369 килограммов пластика. Всего из Тихого океана вытащили более трех тонн мусора.

Авторы идеи, мексиканские производитель пива и креативное агентство, платили за кило мусора рыбакам больше, чем они обычно получают за килограмм рыбы. За первое место выплата составила 14 800 песо (примерно 55 тыс. рублей). Это среднемесячная зарплата рыбака в Масатлане.

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Комментарии (1)

BaGira
Молодцы! У нас бы простимулировали таким же образом, вокруг чистота была бы.
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