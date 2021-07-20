В городе Масатлан в Мексике прошел первый турнир по «пластиковой рыбалке». Об этом пишет The Drum.



В ходе соревнований участники должны были выловить из океана как можно больше плохоразлагаемого мусора. В турнире приняли участие 80 рыбаков, победитель выловил за день 369 килограммов пластика. Всего из Тихого океана вытащили более трех тонн мусора.