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Мишустин распределил кураторов регионов. За Северо-Западом присмотрит «социальный» вице-премьер Голикова

Мишустин назначил куратором СЗФО и Петербурга Голикову

Из числа вице-премьеров всем федеральным округам глава кабмина назначил кураторов. Северо-Западному и Петербургу как его столице досталась Татьяна Голикова.

Как пишет РБК 18 июля со ссылкой на информированные источники, восемь федеральных округов получили кураторов для «достижения национальных целей». В основу заложена единая экономическая политика, отвечать за развитие территорий будут вице-премьеры. Реализовывать новые полномочия они будут не самостоятельно, а в связке с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

За Северо-Западный федеральный округ будет отвечать Татьяна Голикова, которая курирует здравоохранение и образование. В сторону Петербурга ее внимание направлено в связи с тем, что в СЗФО «сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств и крупные вузы».

ЦФО с Москвой будет курировать заместитель Мишустина еще во время работы премьера в ФНС, Дмитрий Григоренко. Юрий Трутнев останется куратором на Дальнем Востоке, за Юрием Борисовым закреплен Урал, Новак будет присматривать за Северным Кавказом. Южный федеральный округ и Крым закреплен за Маратом Хуснуллиным, Дмитрию Чернышенко досталось Приволжье, а Виктории Абрамченко — Сибирь.

«Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах», — рассказал суть замысла собеседник РБК.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Пожалуй, возьму паузу, не буду тут комментировать до первых комментов но.., это реально - насмешка какая-то? )
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