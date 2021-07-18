Положительной допинг-пробой российских гребцов займется полиция

Федерация гребного спорта России (ФГСР) готовит материалы для обращения в полицию из-за допинга у двух российских спортсменов Никиты Моргачева и Павла Сорина. Об этом 18 июля сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФГСР Алексея Свирина.

«Даже на базе того, что несколько спортсменов пройдут здесь полиграф, можно будет говорить об определенном багаже, а потом мы будем двигаться дальше и искать решения. Посоветуемся с опытными юристами. А дальше обратимся в правоохранительные органы — либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады. Назвать это катастрофой — ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти. Я склонен верить спортсменам, а с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести — более ответственного, педантичного человека я не знаю, я говорю о Моргачеве, это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал», — подчеркнул Свирин.