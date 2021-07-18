Российским гребцам придётся покинуть Олимпиаду в Токио из-за допинга

Российскую команду гребцов из-за допинга отозвали с Олимпиады в Токио, где она готовилась для участия в парной четвёрке. Как сообщили в Федерации гребного спорта России 18 июля, у двух спортсменов, Никиты Моргачёва и Павла Сорина, нашли мельдоний. Заменить их оказалось некем.

«Тренерский совет ФГР глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришёл к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам. Учитывая эти и другие важные факторы, такие как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжёлым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — говорится в официальном заявлении.