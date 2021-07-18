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Пляж Петропавловской крепости пообещали открыть, не дожидаясь конца репетиции парада ВМФ

Пляж Петропавловской крепости и стрелку Заячьего острова откроют с 13 часов, сообщает Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Частичную осаду крепости утром 18 июля музей объяснил своим участием в репетиции парада ВМФ. Военным сдаются пляж Петропавловки и стрелка Заячьего острова, откуда периодически постреливают.

Не доступными для туристов оказался и прогулочный маршрут «Невская панорама» по бастиону, а также Комендантская пристань. Их тоже пообещали открыть, не дожидаясь конца репетиции. Он намечен на 14:00.

22 июля ограничения в Петропавловке повторятся. В день ВМФ, 25 июля, пляж Петропаловской крепости будет целиком закрыт.

© Фонтанка.Ру

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