Пляж Петропавловской крепости пообещали открыть, не дожидаясь конца репетиции парада ВМФ

Пляж Петропавловской крепости и стрелку Заячьего острова откроют с 13 часов, сообщает Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Частичную осаду крепости утром 18 июля музей объяснил своим участием в репетиции парада ВМФ. Военным сдаются пляж Петропавловки и стрелка Заячьего острова, откуда периодически постреливают.
Не доступными для туристов оказался и прогулочный маршрут «Невская панорама» по бастиону, а также Комендантская пристань. Их тоже пообещали открыть, не дожидаясь конца репетиции. Он намечен на 14:00.
22 июля ограничения в Петропавловке повторятся. В день ВМФ, 25 июля, пляж Петропаловской крепости будет целиком закрыт.