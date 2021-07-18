Пользующийся популярностью у купальщиков пляж у Петропавловской крепости с утра не принимает горожан. Ресторан «Корюшка» на стрелке Заячьего острова тоже оказался вне доступа посетителей. Репетицию парада в честь Дня ВМФ можно смотреть онлайн. На кадрах видно, что как раз на закрытой стороне острова установлены орудия, из которых периодически раздается выстрел.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCz1GKiqSoG2DSesCQ3SoFYg" target="_blank" class="io-leave-page _">Mobotix Webcams Russia</a>/YouTube
Во время репетиции для транспорта и пешеходов закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также недоступны Английская и Дворцовая набережные, набережная Кутузова. Перекрытия сохранятся до 14:00. Полный список, можно посмотреть здесь.
Еще одна тренировка, с теми же ограничениями, пройдет в будний день 22 июля. Парад намечен на 25-е число.