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Центр Петербурга перекрыт и громыхает. Репетицию парада ВМФ можно смотреть онлайн

В Петербурге проходит репетиция парада ВМФ — центр перекрыт, мосты разведены

В Петербурге идет репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Старт мероприятию дал выстрел из пушки корабля «Полтава». Движение в центре перекрыто, мосты разведены, на пляж Петропавловки не пускают.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Пользующийся популярностью у купальщиков пляж у Петропавловской крепости с утра не принимает горожан. Ресторан «Корюшка» на стрелке Заячьего острова тоже оказался вне доступа посетителей. Репетицию парада в честь Дня ВМФ можно смотреть онлайн. На кадрах видно, что как раз на закрытой стороне острова установлены орудия, из которых периодически раздается выстрел.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCz1GKiqSoG2DSesCQ3SoFYg" target="_blank" class="io-leave-page _">Mobotix Webcams Russia</a>/YouTube

Во время репетиции для транспорта и пешеходов закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также недоступны Английская и Дворцовая набережные, набережная Кутузова. Перекрытия сохранятся до 14:00. Полный список, можно посмотреть здесь.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
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Еще одна тренировка, с теми же ограничениями, пройдет в будний день 22 июля. Парад намечен на 25-е число.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

iphonedimona
Ограничения для горожан ничто по сравнению с преступностью самого парада. Три атомные ПЛ сняты с боевого дежурства и заперты в Финском заливе. Там же в линеечку выстроены оставшиеся боеспособными корабли КБФ и других флотов. Морская авиация прекратила решать плановые задачи и перебазирована поближе к месту парада. Самолёты на парад пригоняют с других флотов. Я считаю происходящее государственной изменой. Виновные должны быть отданы под суд, а не блистать орденами на параде.
тов
Если 22го будет тоже в будний день, то в город лучше не соваться.

Безумцы день вмф раздули в неделю.
Piter Russo
Огромная береговая линия вдоль дамбы, а корабли в Неву заводят...
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