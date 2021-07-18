Петропавловская крепость ввела ограничения для туристов из-за репетиции парада ВМФ

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с утра 18 июля к Петропавловской крепости было не подобраться с Кронверкского моста. Выходы на пляж с видом на Эрмитаж перекрыли.
В музее истории Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что приказом директора введены ограничения на время репетиции парада ВМФ, которая проходит с девяти утра до двух часов дня.
«Отдыхающие не могут пройти на пляж и стрелку Заячьего острова, также им недоступен прогулочный маршрут "Невская панорама"», — уточнили в музее.
Ограничения действуют примерно до 13 часов. Гостям крепости сообщают о неудобствах при обращении на стойку информации рядом со входом в Петропавловский собор.
Ресторан «Корюшка» на стрелке Заячьего острова тоже оказался вне доступа посетителей. Но он открывается в полдень. В Ginza Project сообщили «Фонтанке», что пока не готовы просить клиентов повременить с походом в «Корюшку».
«Ясность наступит после 12», — добавили в сети ресторанов.
Для водной репетиции парада ВМФ в Петербурге перекрыли десять километров улиц и развели мосты. Еще одна тренировка, с теми же ограничениями, пройдет в будний день 22 июля. Парад намечен на 25-е число.