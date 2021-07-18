Петропавловская крепость ввела ограничения для туристов из-за репетиции парада ВМФ

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с утра 18 июля к Петропавловской крепости было не подобраться с Кронверкского моста. Выходы на пляж с видом на Эрмитаж перекрыли.



В музее истории Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что приказом директора введены ограничения на время репетиции парада ВМФ, которая проходит с девяти утра до двух часов дня.

«Отдыхающие не могут пройти на пляж и стрелку Заячьего острова, также им недоступен прогулочный маршрут "Невская панорама"», — уточнили в музее.

Ограничения действуют примерно до 13 часов. Гостям крепости сообщают о неудобствах при обращении на стойку информации рядом со входом в Петропавловский собор.