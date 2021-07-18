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Петропавловская крепость ввела ограничения для туристов из-за репетиции парада ВМФ

Петропавловская крепость оказалась в частичной осаде в день репетиции парада ВМФ. Петербуржцы и туристы испытывают сложности с прогулками по Заячьему острову.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с утра 18 июля к Петропавловской крепости было не подобраться с Кронверкского моста. Выходы на пляж с видом на Эрмитаж перекрыли.

В музее истории Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что приказом директора введены ограничения на время репетиции парада ВМФ, которая проходит с девяти утра до двух часов дня.

«Отдыхающие не могут пройти на пляж и стрелку Заячьего острова, также им недоступен прогулочный маршрут "Невская панорама"», — уточнили в музее.

Ограничения действуют примерно до 13 часов. Гостям крепости сообщают о неудобствах при обращении на стойку информации рядом со входом в Петропавловский собор.

Ресторан «Корюшка» на стрелке Заячьего острова тоже оказался вне доступа посетителей. Но он открывается в полдень. В Ginza Project сообщили «Фонтанке», что пока не готовы просить клиентов повременить с походом в «Корюшку».

«Ясность наступит после 12», — добавили в сети ресторанов.

Для водной репетиции парада ВМФ в Петербурге перекрыли десять километров улиц и развели мосты. Еще одна тренировка, с теми же ограничениями, пройдет в будний день 22 июля. Парад намечен на 25-е число.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

***_555
Как гуляющие в крепости мешают корытам?
blackcatwhitecat
Почему бы не повести парад где нибудь в Белом море - и перекрывать ничего не надо, и отрепетируйся сколько хочешь? Складывается такое ощущение, что все эти праздники для избранных проводятся только ради перекрытий, дабы горожане прочувствовали своё место в этой жизни, что город - это не для вас, быдло, вы просто массовка на нашем празднике жизни.
Батарейкин
Кто может объяснить - напуркуа эти парады- шмарады? Лучше бы дороги сделали за эти деньги!
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