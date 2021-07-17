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Для водной репетиции парада ВМФ закроют 10 километров улиц в центре Петербурга

Центр Петербурга перекроют на первую половину воскресенья, 18 июля, для репетиции парада ВМФ на Неве. Мосты разведут, а 22 маршрута автобусов, троллейбусов и трамваем пустят в объезд.

Перекрытыми с 9 до 14 часа окажутся набережные от Литейного до Благовещенского моста, Невский проспект от Дворцовой площади до Казанской улицы, Морские улицы, Адмиралтейский проезд — в общей сложности десять километров дорожной сети.

Фото: ГКУ «Организатор перевозок».
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Движение между невскими берегами будет заблокировано разведенными мостами. В качестве альтернативы власти предлагают бесплатный ЗСД.

Список усеченных и измененных маршрутов общественного транспорта опубликован на сайте «Организатора перевозок».

Вторая дневная репетиция парада пройдет 22 июля. День ВМФ — в следующее воскресенье, 25 июля.

Фото: ГКУ «Организатор перевозок».
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

Клаустрофобик
Потому что Шойга не военный не моряк.Подельник Путина.
Nationalverrater_2
У Ромы яхта полюбасу длиннее и круче, чем эти лоханки . Чо холопам для щщястья надо ? Пивасик , семки-чипсы,на железки позырить и подворотни скрепно обоссать. Трепещи, ната
Danik
Опять репетиция! Корабли разучились плавать!? Стоять!? Главнокомандующего не узнают!? Вроде, всё то же и там же и такие проблемы! Деменция накрыла фсех!)
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