Перекрытыми с 9 до 14 часа окажутся набережные от Литейного до Благовещенского моста, Невский проспект от Дворцовой площади до Казанской улицы, Морские улицы, Адмиралтейский проезд — в общей сложности десять километров дорожной сети.
Движение между невскими берегами будет заблокировано разведенными мостами. В качестве альтернативы власти предлагают бесплатный ЗСД.
Список усеченных и измененных маршрутов общественного транспорта опубликован на сайте «Организатора перевозок».
Вторая дневная репетиция парада пройдет 22 июля. День ВМФ — в следующее воскресенье, 25 июля.