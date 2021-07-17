Завораживающую, но немного раздражающую слух картину сняла «Фонтанка» на Васильевском острове 17 июля. Оказалось, что это чемпионат России по судомодельному спорту.



Уже пятый день на Смоленке юноши и взрослые соревнуются в скорости и выносливости, при этом сидя на месте и только тыкая пальцами в рычажки.

