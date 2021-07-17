Завораживающую, но немного раздражающую слух картину сняла «Фонтанка» на Васильевском острове 17 июля. Оказалось, что это чемпионат России по судомодельному спорту.
Уже пятый день на Смоленке юноши и взрослые соревнуются в скорости и выносливости, при этом сидя на месте и только тыкая пальцами в рычажки.
«Фонтанка.ру»
С начала недели в Северной столице начался чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей. Город принимает эти соревнования впервые.
Особого ажиотажа на набережной «Фонтанка» не увидела, но останавливался посмотреть почти каждый прохожий. На слух происходящее вызывает зуд — как будто в лесу окружил комариный рой. «От «Приморской» идешь и гадаешь, что это за звук», — сообщают очевидцы.
Посмотреть на спортсменов можно и завтра, ориентировочно, соревноваться судомоделисты будут до шести часов.