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На Смоленке весь день жужжит, но это не комары, а судомоделисты

Завораживающую, но немного раздражающую слух картину сняла «Фонтанка» на Васильевском острове 17 июля. Оказалось, что это чемпионат России по судомодельному спорту.

Уже пятый день на Смоленке юноши и взрослые соревнуются в скорости и выносливости, при этом сидя на месте и только тыкая пальцами в рычажки.

«Фонтанка.ру»

С начала недели в Северной столице начался чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей. Город принимает эти соревнования впервые.

Особого ажиотажа на набережной «Фонтанка» не увидела, но останавливался посмотреть почти каждый прохожий. На слух происходящее вызывает зуд — как будто в лесу окружил комариный рой. «От «Приморской» идешь и гадаешь, что это за звук», — сообщают очевидцы.

Посмотреть на спортсменов можно и завтра, ориентировочно, соревноваться судомоделисты будут до шести часов.

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Комментарии (4)

hal9000
А мона ещё на игрушечных машинках дрифтовать ...или офф роуд соревнования тоже на пультах сделать...намного круче чем на настоящих...))
266081655
Если близко воробей —
Мы готовим пушку.
Если муха — муху бей!
Взять ее на мушку!
266081655
Прибить... Чтоб не жужжали....
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