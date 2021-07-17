Молодой мужчина заплатил здоровьем за нежелание иметь дело с полицейскими в Московском районе Петербурга. Уходя от сотрудников, он угодил к медикам.



Как сообщил «Фонтанке» читатель Антон, вечером 16 июля пешеход попал под машину на Московском проспекте, 89. Избежать аварии было проблематично: по словам Антона, рывок мужчины на проезжую часть стал неожиданностью.