FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Омбудсмен просит генерала Плугина приструнить подчинённых на старте избирательной кампании в Петербурге

Омбудсмен Александр Шишлов обратился к начальнику петербургского главка после задержания сборщиков подписей за выдвижение кандидатов. Он полагает, что полицейские переусердствуют.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека 16 июля, Шишлов просит Романа Плугина провести проверку по поводу задержаний собирающих подписи за выдвижение Ирины Фатьяновой, Саввы Федосеева и Рины Мацапулиной 14 и 15 июля.

Шишлов заявил, что считает дела по статье 20.2 КоАП в отношении волонтёров неправомерными, поскольку процедура сбора подписей предусмотрена федеральным законодательством и не является массовым публичным мероприятием или одиночным пикетом.

Протоколы по коронавирусным статьям также вызывают вопросы. Омбудсмен в своём обращении напоминает, что пункты сбора подписей были организованы на улице — в соответствии с рекомендациями главного санврача по профилактике распространения ковида.

«Безосновательно задерживая сборщиков подписей, сотрудники полиции фактически препятствуют реализации конституционного права граждан быть избранными в органы госвласти. Омбудсмен просит Романа Плугина принять меры по предотвращению подобных нарушений в ходе только что начавшейся избирательной кампании», — говорится на сайте.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndrewBarsik
Уголовный кодекс РФ Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Специально написана для излишне усердных полицейских, мешающих собирать подписи.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний