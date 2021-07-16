Омбудсмен просит генерала Плугина приструнить подчинённых на старте избирательной кампании в Петербурге

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека 16 июля, Шишлов просит Романа Плугина провести проверку по поводу задержаний собирающих подписи за выдвижение Ирины Фатьяновой, Саввы Федосеева и Рины Мацапулиной 14 и 15 июля.



Шишлов заявил, что считает дела по статье 20.2 КоАП в отношении волонтёров неправомерными, поскольку процедура сбора подписей предусмотрена федеральным законодательством и не является массовым публичным мероприятием или одиночным пикетом.

Протоколы по коронавирусным статьям также вызывают вопросы. Омбудсмен в своём обращении напоминает, что пункты сбора подписей были организованы на улице — в соответствии с рекомендациями главного санврача по профилактике распространения ковида.