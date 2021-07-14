В центре Петербурга задержали сборщиков подписей независимого кандидата в Заксобрание

Сборщиков подписей — Дмитрия Гаева и Ивана Федорова — задержали за нарушение статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Сбор происходил за столом около роллапа (мобильный раздвижной стенд). Обоих отвезли в 76-й отдел полиции.



Мацапулина — зампредседателя федерального комитета незарегистрированной Либертарианской партии России. Она баллотируется в региональный парламент в качестве самовыдвиженки по округу № 2 (Центральный район). Для этого ей необходимо собрать 4,5 тысячи подписей, на данный момент собрано около тысячи.



Кроме того, бывшая глава штаба Навального в Петербурге (данные организации признаны в РФ экстремистскими и ликвидированы решением суда. — Прим. ред.) Ирина Фатьянова в своем телеграм-канале в этот же день рассказала, что ее сборщицу подписей в футболке с символикой кампании остановила полиция, и сотрудник в штатском отвел девушку к машине, сфотографировал ее, а также ее паспорт и листовку, после чего отпустил.

