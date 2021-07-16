Уличный художник Миша Маркер показал в соцсетях новую работу «Информация». На плакате изображена паутина на чёрном фоне, каждую нить которой издалека можно принять за обозначение улицы на карте. Единственное яркое пятно — алая точка-геопозиция, и надпись: «Вы — здесь, и вы — муха». Судя по окружающему пейзажу, плакат находится во внутренних дворах на Конюшенной площади.
Первая персональная выставка Миши Маркера прошла в 2019 году в галерее Navicula Artis арт-центра «Пушкинская, 10». На тот момент он уже был известен благодаря работе «Нам билбордов не хватит спрашивать», отсылающей к фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», и плакату про снег-убийцу, который падает на людей с крыш. Художник известен остросоциальными визуальными высказываниями.
Весной 2021 года у горожан была возможность увидеть работы Маркера и других известных современных авторов в Русском музее. В залах собрали произведения тех, кто относится к «поколению тридцатилетних»: от Покраса Лампаса до Стаса Багса.