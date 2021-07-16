Реквием по мечте. Как внук топ-менеджера «Кинеф» с друзьями решил заработать, но попался на самой крупной партии наркотиков в России

автор фото Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







История с обнаружением гор наркотиков в ангаре под Тосно началась как курьез. 20 ноября два года назад «Фонтанка» написала о том, что полицейский главк пошел в атаку на легальный рынок авторазборок Петербурга. Операция проводилась по линии борьбы с угонами. В далеком Тосно участковый, капитан Дмитрий Петров, этот текст прочитал и решил не ждать разнарядки свыше, а провести осмотр подведомственной территории.

Вечером того же дня он направился на окраину поселка Обуховец. Прошел метров двести от последнего дома и в темноте подошел к обыкновенному, местами ржавому ангару. Открыл скрипучую дверь и увидел совсем не то, что ожидал. На большей части пространства была разложена материя, похожая на клеенку. На ней горками и горами лежало белое вещество. Очень много вещества. Еще дальше находились барханы уже несколько иного цвета. За горами виднелись какие-то лабораторные приспособления промышленных масштабов. Завершали картинку автопогрузчик, грузовые рефрижераторы и пластмассовые емкости.



Через полчаса на месте было уже не протолкнуться от машин полиции. Содержимое склада вывозили всю ночь грузовиками. В ангаре нашли документы нескольких человек. К утру начались задержания.

Всего полицейские задержали пятерых. Ни на героев «Во все тяжкие», ни тем более «Narcos» они не походили. Руководителем группы, как считают в ГСУ, был 26-летний Никита Воронов. Он внук уважаемого в Ленобласти топ-менеджера «Кинефа» Валентина Филатова, который скончался в 2018 году и оставил внуку, как говорят, небольшое наследство, именно эти средства легли в основу создания лаборатории. Воронов окончил школу, проучился курс или два в вузе, но решив, что учиться — это слишком скучно, бросил его. Считая, что для занятия бизнесом достаточно иметь стартовый капитал, основал в Петербурге таксопарк. Но бизнес не стал успешным, а у парня была мечта создать «корпорацию Воронова». По крайней мере, так он говорил друзьям. С родителями в последние годы он был в напряженных отношениях. Но тем не менее финансово отпрыск трудовой династии был обеспечен, и он решил доказать, что может приумножить наследство деда любой ценой.



Его начинания поддержал приятель — 25-летний Станислав Махов, имеющий среднее техническое образование, не женат, официально не трудоустроен. Предложение Воронова Н. быстро заработать много денег стало для него очень заманчивым. Он, по данным следствия, в первую очередь занимался сбытом — развозил готовый наркотик и делал тайники-закладки, также Махов принимал участие в непосредственном производстве наркотика.

Третьим задержанным стал выпускник пединститута Дмитрий Говорушкин. Молодой человек с отличием окончил вуз, но работы по специальности не нашел и пошел к другу Воронову на работу в таксопарк.

Как рассказала «Фонтанке» адвокат Говорушкина Наталья Каринова, когда стало понятно, что легальный бизнес находится упадке, Воронов предложил Дмитрию сменить профиль. Он обещал устроить его на производство химических препаратов для промывки газового оборудования. И первое время Говорушкин был уверен, что действительно работает на легальном производстве. А когда понял, что вместо препаратов для газового оборудования варит наркотик, было поздно, он собирался покинуть группу, заработав стартовый капитал для открытия легального дела, но не успел — группу задержали.



Почти так же в ангар попали и двое остальных участников группы — 50-летний уроженец Кемерово Сергей Каменев и 37-летний Николай Сурнаков. Их Воронов с товарищами нанимали через объявления на Авито для перевозки оборудования в поселок Обуховец. Когда работа грузчиками перестала приносить желаемый доход, они связались с Вороновым и предложили свои услуги, полагая, что он предприниматель. Сначала работяги обустраивали территорию вокруг ангара, проводили электричество и воду, а потом их вовлекли в производство наркотика. За услуги они получали от 50 до 75 тысяч, плюс проживание, и были довольны.

Остальным, как полагают в ГСУ, руководитель группы обещал часть дохода от партии, которую предполагалось сделать в ангаре и сбыть.

Назвать высокотехнологичным производством то, что происходило в поселке Обуховец, сложно. Наркотик, который варили и сушили, один из самых простых в создании. Часть его составляющих можно купить легально, остальное заказывалось через «Гидру». Там же, как говорят, можно найти и рецепт создания кристаллов. Работа по инструкции не требовала сложного интеллектуального труда.



Весной 2019 года группа, полагают в ГСУ, сделала пробную партию в помещении в г. Кириши, потом пару раз переезжала в помещения покрупнее, пока в августе не осела в ангаре под Тосно. Тут решили не мелочиться и сделать сразу много, чтобы получить большой куш с продажи. До этого доходы группы нельзя было назвать большими. И Махов, и Говорушкин жили в съемных квартирах — один в Тосно, второй в Петербурге. Преуспевал только Воронов — делал ремонт в видовой квартире в Московском районе Северной столицы и снимал на это время апартаменты. Но вряд ли это было на нелегальные доходы.

Часть товара группе до ноябре 2019 года удалось продать. Так, 20 килограммов нашлись в Иркутской области. Коллегам в Петербурге повезло: наркотик, который варили в ангаре, сложно определить среди таких же, произведенных в других местах. На помощь полицейским пришли современные технологии. Генетический материал одного из задержанных совпал с тем, что иркутские силовики нашли на пакете, изъятом из незаконного оборота. Таким образом, в деле, где уже были два эпизода — незаконное производство наркотиков в особо крупном размере (всего в ангаре изъяли 3 тонны 68 кг готового вещества, а из изъятых прекурсоров можно было сварить еще 6 тонн 700 кг) и покушение на производство наркотика, — появился третий эпизод о сбыте. По каждому эпизоду участникам группы может грозить от 10 лет в колонии. Отметим, что на черном рынке стоимость партии оценивается в 1,5 миллиарда рублей, и это без учета, что чистое вещество не будет смешано с глюкозой или другим заменителем для увеличения веса.



На снисхождение может рассчитывать только Говорушкин, который сразу после задержания во всем сознался и активно помогал следствию изобличить соратников.

Остальные участники на контакт со следствием не пошли. Воронов уверяет, что его оговорили из зависти к его деньгам и успеху, Махов не говорит ничего и «взял» 51 статью Конституции РФ — не свидетельствовать против себя. Работяги Каменев и Сурнаков мало знают, чтобы быть полезными следствию.

Дело передано в Ленинградский областной суд. Слушать его будут с судом присяжных.

Для тех, кого может не напугать, а воодушевить история наркодилетантов, напомним, что говорил Курт Кобейн: «Все наркотики — это пустая трата времени. Они разрушают вашу память, самоуважение, все, что связано с самолюбием...»

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

