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У московского таможенника в Зеленогорске угнали автомобиль с маузером в салоне

Сотрудника таможенной службы оставили без машины на озере в Курортном районе Петербурга. Вместе с автомобилем угонщикам достался травматический пистолет.

Как стало известно «Фонтанке», днем 15 июля в полицию Петербурга обратился 47-летний житель Самары, работающий в Федеральной таможенной службе по Москве. Мужчина рассказал, что между 11:30 и 14:30 четверга с проспекта Ленина в Зеленогорске был похищен его бежевый Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Автомобиль стоимостью 2,3 миллиона рублей был припаркован напротив озера Дружинное.

В салоне машины находился травматический пистолет Mauser. Разрешение на него у заявителя имеется. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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