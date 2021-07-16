Число погибших в результате наводнения в районах Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия в Германии увеличилось до 80. Об этом 16 июля сообщает Bild .

Кроме того, 1 300 человек считаются пропавшими без вести в Арвайлере. В полиции полагают, что их может быть и больше.

В Бельгии, которая также оказалась под ударом стихии, по данным СМИ, число жертв перевалило за 10. Наводнение стало крупнейшим за десятилетие в Бенилюксе.



Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

