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Жертвами наводнения в Европе стали почти 100 человек

В Германии и Бельгии наводнение унесло жизни десятков человек

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Число погибших в результате наводнения в районах Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия в Германии увеличилось до 80. Об этом 16 июля сообщает Bild.

Кроме того, 1 300 человек считаются пропавшими без вести в Арвайлере. В полиции полагают, что их может быть и больше.

В Бельгии, которая также оказалась под ударом стихии, по данным СМИ, число жертв перевалило за 10. Наводнение стало крупнейшим за десятилетие в Бенилюксе.

Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

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Комментарии (4)

Хауаю
Ужас. Что-то много наводнений последнее время. Климат меняется однако.
007_5e4d82afdecb9
Жду комментариев про незаконную застройку, отсутствие ливневки и далее по списку
261896911
И это передовые цивилизованные страны... Правительства уже отстранены и ждут суда?
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