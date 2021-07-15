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Число погибших из-за наводнения в Германии выросло до 43. Путин направил Меркель соболезнования

По данным полиции, число погибших в результате наводнения в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии увеличилось как минимум до 43. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Bild.

Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телефонограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Наводнения на западе Германии привели также к задержкам в железнодорожном сообщении, сообщает концерн Deutsche Bahn.

Ливни на западе и юго-западе Германии идут с понедельника, 12 июля. Из берегов вышли притоки Рейна — Ар, Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

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Комментарии (2)

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У самих в Сибири деревни от лесных пожаров горят, но,что-то, я не слышал, что туда соболезнования Пыня отправил. А в Германию, так пожалуйста)) Ну,короче, вы поняли для какой страны Пыня старается и где он будет жить, после ухода с трона. Лучше, конечно,чтобы он в ящик сразу ушел, да по-скорее!
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.... семьям погибших соболезнования ..... а где почитать соболезнования немецкой стороны по поводу аналогичных катаклизмов у нас ?
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