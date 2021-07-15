По данным полиции, число погибших в результате наводнения в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии увеличилось как минимум до 43. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Bild.
Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.
В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телефонограмме, опубликованной на сайте Кремля.
Наводнения на западе Германии привели также к задержкам в железнодорожном сообщении, сообщает концерн Deutsche Bahn.
Ливни на западе и юго-западе Германии идут с понедельника, 12 июля. Из берегов вышли притоки Рейна — Ар, Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.