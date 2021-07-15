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ГАТИ Петербурга вынесла первые штрафы за парковку на газонах

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начала штрафовать на нарушения правил парковки во дворах. Первыми постановления получат нарушители в Приморском районе.

Как сообщает 15 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга, на этой неделе инспекция вынесла первые постановления об административных правонарушениях по фактам парковки машин на газонах, которые были зафиксированы в Приморском районе города. Сегодня сотрудники ГАТИ вновь проверили дворы района и зафиксировали более 30 нарушений правил парковки. Все нарушители тоже получат постановления по делам об административных правонарушениях.

Нарушения фиксируются автоматически при помощи специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле. Сейчас по внутриквартальным территориям курсирует один такой автомобиль, осенью парк планируется расширить до 18 машин. Мониторинг ведут каждый день по заранее сформированным маршрутам, которые составляют с учетом поступившей на сайт ГАТИ информации. В настоящее время через сервис инспекция получила более 5 тысяч обращений от горожан. Больше всего — из Приморского, Выборгского и Кировского районов, им и отдается приоритет при мониторинге.

«Анализ данных о нарушениях парковки во дворах позволит выявить адреса, где вопрос нехватки парковочных мест стоит наиболее остро. В дальнейшем для решения этих проблем будут разрабатываться соответствующие проекты благоустройства», — отмечают в инспекции.

В конце июня вступили в силу изменения в Закон Санкт-Петербурга № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», которые систематизировали административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств во дворах. ГАТИ получила полномочия по привлечению к административной ответственности за парковку на газонах, спортивных и детских площадках, на площадках для выгула животных, за перегораживание подъезда к мусорным площадкам, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и входов в них. Штраф за такие нарушения составляет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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Комментарии (4)

266161405
Штраф 5000 за парковку много, но справедливо. Но почему если авто зарегистрированно на юр. Лицо то штраф 500000?. Все прокатные автомобили и каршеринг зарегистрированы на юр. Лица. Соответственно им прийдёт штраф и они по условиям договора спишут с вас 500000.
Bilbo Baggins
Ещё лет 5 назад курсировал представитель администрации и участковый с фото фиксацией и это не выставлялось с такой помпой. Итог-комиссия в администрации и штраф. Место действия Калининский Район.
Alkaline
Какие еще объекты благоустройства! В НОРМАЛЬНЫХ странах есть ограничение на количество парковок СВЕРХУ, а не снизу, и без парковочного места автомобиль не купить. Это город, а не деревня.
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