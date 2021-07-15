ГАТИ Петербурга вынесла первые штрафы за парковку на газонах

Как сообщает 15 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга, на этой неделе инспекция вынесла первые постановления об административных правонарушениях по фактам парковки машин на газонах, которые были зафиксированы в Приморском районе города. Сегодня сотрудники ГАТИ вновь проверили дворы района и зафиксировали более 30 нарушений правил парковки. Все нарушители тоже получат постановления по делам об административных правонарушениях.

Нарушения фиксируются автоматически при помощи специальных программно-аппаратных комплексов, установленных в автомобиле. Сейчас по внутриквартальным территориям курсирует один такой автомобиль, осенью парк планируется расширить до 18 машин. Мониторинг ведут каждый день по заранее сформированным маршрутам, которые составляют с учетом поступившей на сайт ГАТИ информации. В настоящее время через сервис инспекция получила более 5 тысяч обращений от горожан. Больше всего — из Приморского, Выборгского и Кировского районов, им и отдается приоритет при мониторинге.

«Анализ данных о нарушениях парковки во дворах позволит выявить адреса, где вопрос нехватки парковочных мест стоит наиболее остро. В дальнейшем для решения этих проблем будут разрабатываться соответствующие проекты благоустройства», — отмечают в инспекции.