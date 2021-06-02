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В Петербурге вводят штрафы за парковку на подъездах к мусорным контейнерам

В Петербурге вводят штрафы за парковку автомобилей, если они перегораживают подъезды к площадкам для мусорных контейнеров.

Законопроект в окончательном, третьем чтении 2 июня принял городской парламент. Документ ушел на подписание губернатору.

Дополнение получил закон об административных правонарушениях. «Рядовые» автомобилисты за парковку поперек подхода к мусорным контейнерам рискуют получить штраф в размере 3–5 тысяч рублей, должностные лица — 5–40 тысяч. Компании в этом случае ждет наказание на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в список запретных для парковки мест Заксобрание добавило зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП), детские и спортивные площадки.

Водителей, паркующихся около мусорных баков, в Петербурге часто наказывают и сами горожане. Как правило, в таких случаях машины заваливают мусором.

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Комментарии (18)

s1969
пора, конечно, приучать народ....
***_555
Что мешает сейчас рисовать у контейнерных площадок жёлтую разметку или вешать знак 3.27?
doorbal_
а когда начнут штрафовать за выкатывание баков на проезжую часть? и перегораживание проезжей части этими баками или иными непредусмотренными ПДД конструкциями. вопрос надо полагать без ответа на долгие годы
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