В Петербурге вводят штрафы за парковку на подъездах к мусорным контейнерам

Законопроект в окончательном, третьем чтении 2 июня принял городской парламент. Документ ушел на подписание губернатору.



Дополнение получил закон об административных правонарушениях. «Рядовые» автомобилисты за парковку поперек подхода к мусорным контейнерам рискуют получить штраф в размере 3–5 тысяч рублей, должностные лица — 5–40 тысяч. Компании в этом случае ждет наказание на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.



Ранее в список запретных для парковки мест Заксобрание добавило зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП), детские и спортивные площадки.

