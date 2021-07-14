Конституционный суд Испании признал незаконными домашний карантин и коронавирусные штрафы

Конституционный суд Испании дал правовую оценку коронавирусным ограничениям в республике.



«Конституционный суд признал незаконным режим карантина, объявленный правительством Педро Санчеса в начале пандемии», — сообщает 14 июля газета ABC.

Судьи посчитали, что запрет на передвижение во время первой волны, повлекший за собой даже заключение под стражу, выходил за рамки закона. Следовательно, все штрафы за это нарушение признаются нелегальными.

При этом часть мер властей были признаны разумными. Более того, 5 судей из 11 проголосовали за законность домашнего карантина.