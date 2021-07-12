Участок кольцевой автодороги Петербурга, проходящий через Комплекс защитных сооружений, будет полностью закрыт для проезда в день проведения Главного военно-морского парада 25 июля.
Как сообщает 12 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 до 17:00 проезд по участку от 117-го до 141-го километра КАД, от развязки с автодорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе, будет невозможен. Пропускать будут только жителей Кронштадта, имеющих соответствующие пропуска, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт и экстренные службы.
Напомним, что в дни репетиций парада, 13 и 15 июля, в центре Петербурга также будут перекрывать проезд по мостам и набережным.