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В Кронштадт по пропускам. В день проведения военно-морского парада дамбу закроют для автомобилей

Главный военно-морской парад на 10 часов перекроет проезд по дамбе Петербурга

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Участок кольцевой автодороги Петербурга, проходящий через Комплекс защитных сооружений, будет полностью закрыт для проезда в день проведения Главного военно-морского парада 25 июля.

Как сообщает 12 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 до 17:00 проезд по участку от 117-го до 141-го километра КАД, от развязки с автодорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе, будет невозможен. Пропускать будут только жителей Кронштадта, имеющих соответствующие пропуска, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт и экстренные службы.

Напомним, что в дни репетиций парада, 13 и 15 июля, в центре Петербурга также будут перекрывать проезд по мостам и набережным.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

isaon
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