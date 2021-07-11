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Борис Гребенщиков выпустил клип на песню «Масала Доса». «Фонтанка» поговорила с режиссером

Автор нового клипа БГ рассказал об идее своей работы

На YouTube-канале Бориса Гребенщикова опубликован клип на песню «Масала Доса» с сольного альбома 2020 года «Знак огня». Режиссером работы стал Сергей Дебижев («Два капитана 2», «Сергей Курёхин — человек, который изменил мир», «Последний рыцарь империи»).

Видео соединяет графические эпизоды, отсылающие к индуизму, кадры с советскими рабочими первых послереволюционных десятилетий и видео с механизмами, находящимися в постоянном движении.

«Борис Борисович — человек загадочный, и творчество его — загадочное, и черпает он свое вдохновение в чертогах хрустальных пространств, которые находятся в неизвестных нам мирах, — поделился с «Фонтанкой» Сергей Дебижев. — Поэтому и клип такой же. Это не первый клип, который я для него делаю, начиная с «Поезда в огне», поэтому я не задумываюсь и не выстраиваю концепций — я делаю то, что мне близко, и то, на что отзывается мое воображение».

Режиссер придерживается позиции, что трактовать видео, как и песню, каждый должен сам в силу возможностей своего воображения, но главной темой в этом случае остается Кали-юга — последняя, самая страшная из эпох в индуистском временном цикле. О ней и поется в припеве.

«В принципе суть этого всего — доведение человека до состояния биоробота, да еще и запугивание его. Вот, в чем была для меня главная линия. Не знаю, согласен с этим Борис Борисович или нет», — рассказал Сергей Дебижев.

В конце мая вышел новый альбом «Аквариума» «Дань».

Год назад Сергей Дебижев выложил трейлер документального фильма «Пауза» о том, как Петербург встретил самоизоляцию и начало пандемии коронавируса. Сейчас работа над фильмом завершена.

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