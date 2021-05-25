«Мы решили, что альбом «Дань», который писался дольше всего в жизни группы, нужно отдать фонду, чтобы деньги, собранные от его продажи, пошли не нам, не авторам, а детям, которые в них нуждаются», — пояснил Гребенщиков. Он подчеркнул, что доверяет фонду и знает, что «без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь».



Это не первый раз, когда музыкант жертвует альбомы благотворительным фондам. В 2020 году сборник «Услышь меня, хорошая», куда вошли «песни городских окраин, которые у всех на слуху», появился на сайте «Ночлежки», которая помогает бездомным людям.

