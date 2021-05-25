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Стала известна дата выхода самого долгопишущегося альбома «Аквариума» с песнями Цоя и Бутусова

Борис Гребенщиков анонсировал выход нового альбома «Дань». Судя по записи на странице Facebook, пластинка станет доступна слушателям 27 мая. «Послезавтра»,- без лишних слов сообщил БГ.

Ранее «Российская газета» сообщала, что в альбом войдут кавер-версии «Аквариума» на любимые песни друзей-музыкантов: Майка Науменко, Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Петра Мамонова и других.

Как отмечает «Наше Радио», «Дань» Гребенщиков подарит благотворительному фонду «МойМио», который помогает детям с миодистрофией Дюшенна — редким генетическим заболеванием, постепенно разрушающим мышцы.

«Мы решили, что альбом «Дань», который писался дольше всего в жизни группы, нужно отдать фонду, чтобы деньги, собранные от его продажи, пошли не нам, не авторам, а детям, которые в них нуждаются», — пояснил Гребенщиков. Он подчеркнул, что доверяет фонду и знает, что «без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь».

Это не первый раз, когда музыкант жертвует альбомы благотворительным фондам. В 2020 году сборник «Услышь меня, хорошая», куда вошли «песни городских окраин, которые у всех на слуху», появился на сайте «Ночлежки», которая помогает бездомным людям.

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