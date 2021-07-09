Губернатор Петербурга заявил, что «Единая Россия» «сдержала пандемию». Остальные партии он обвинил в «спекуляции и скандалах»

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на городской конференции «Единой России». Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 9 июля, обращаясь к делегатам, будущим кандидатам в депутаты в Законодательное собрание города, он похвалил партию власти и поругал ее оппонентов.
«Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов», — заявил он.
По словам Беглова, депутаты от КПРФ и «Яблока» отказывались принимать законы о бюджете, хотя «счёт шёл на дни».
«Они систематически не поддерживают бюджет, не предлагая конкретных решений. Они выступают с десятком спекулятивных инициатив. Законодательная деятельность «Яблока» не запомнилась, ни одного закона. Только выступления отдельных деятелей. При этом партия большинства отработала четко прагматично, понимая, что от этого зависит жизнь горожан», — добавил Беглов.
Он отметил, что благодаря деятельности партии большинства «нам удалось сдержать пандемию».
Напомним, Петербург в последние дни постоянно ставит рекорды по приросту заболевших и смертности от коронавируса. «Фонтанка» обратила внимание на удивительную статистику, когда количество выздоровевших и умерших значительно превышает число заболевших. Также читайте в нашем издании о том, как городской крематорий не справляется с нагрузкой из-за повышенной смертности в Петербурге.