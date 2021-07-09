Губернатор Петербурга заявил, что «Единая Россия» «сдержала пандемию». Остальные партии он обвинил в «спекуляции и скандалах»

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на городской конференции «Единой России». Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 9 июля, обращаясь к делегатам, будущим кандидатам в депутаты в Законодательное собрание города, он похвалил партию власти и поругал ее оппонентов.



«Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов», — заявил он.



По словам Беглова, депутаты от КПРФ и «Яблока» отказывались принимать законы о бюджете, хотя «счёт шёл на дни».

