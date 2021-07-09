FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
75.20р88.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
46
Печать

Губернатор Петербурга заявил, что «Единая Россия» «сдержала пандемию». Остальные партии он обвинил в «спекуляции и скандалах»

Александр Беглов заявил, что «Единая Россия» «сдержала пандемию» в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на городской конференции «Единой России». Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 9 июля, обращаясь к делегатам, будущим кандидатам в депутаты в Законодательное собрание города, он похвалил партию власти и поругал ее оппонентов.

«Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов», — заявил он.

По словам Беглова, депутаты от КПРФ и «Яблока» отказывались принимать законы о бюджете, хотя «счёт шёл на дни».

«Они систематически не поддерживают бюджет, не предлагая конкретных решений. Они выступают с десятком спекулятивных инициатив. Законодательная деятельность «Яблока» не запомнилась, ни одного закона. Только выступления отдельных деятелей. При этом партия большинства отработала четко прагматично, понимая, что от этого зависит жизнь горожан», — добавил Беглов.

Он отметил, что благодаря деятельности партии большинства «нам удалось сдержать пандемию».

Напомним, Петербург в последние дни постоянно ставит рекорды по приросту заболевших и смертности от коронавируса. «Фонтанка» обратила внимание на удивительную статистику, когда количество выздоровевших и умерших значительно превышает число заболевших. Также читайте в нашем издании о том, как городской крематорий не справляется с нагрузкой из-за повышенной смертности в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (46)

aaignat
Мне, по-человечески, жаль эту говорящую голову. Ему бумажку дают или с бегущей строки читает всякую дичь
nuga
Хватит читать речевки и мантры. Похоже на сектанское нейропрограмирование.
Zloi_prohozhiy
он выпил, что ли? Как можно такое нести?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний