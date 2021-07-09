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Думскую башню откроют для посещения. Это будет подарок горожанам

Думская башня станет доступна для посещения с 6 сентября. Об этом 9 июля рассказал на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург, — напомнил он. — И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города».

Чиновник рассказал также, что в целом судьба помещений на Думской, 1–3, по соседству с Музыкальной школой имени Римского-Корсакова, обсуждалась в ходе выездного осмотра помещений, в котором участвовали представители Комитета по культуре и Комитета имущественных отношений. Сейчас там планируется открыть мультимедийный культурный центр.

«В ближайшее время мы утвердим его концепцию и приступим к ремонтно-реставрационным работам, — сообщил Борис Пиотровский. — Здание будет закреплено за центром музыкальной культуры "Чайковский"».

В 2016 году помещения на Думской улице были переданы ГМП «Исаакиевский собор», однако организовать там концертную площадку не удалось из-за сложности организации подходов публики. В 2017 году стало известно, что помещения передадут центру музыкальной культуры «Чайковский».

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Комментарии (3)

либералЪ76
очередь с утра до вечера будет стоять
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