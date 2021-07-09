Думскую башню откроют для посещения. Это будет подарок горожанам

Думская башня станет доступна для посещения с 6 сентября. Об этом 9 июля рассказал на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



«В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург, — напомнил он. — И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города».



Чиновник рассказал также, что в целом судьба помещений на Думской, 1–3, по соседству с Музыкальной школой имени Римского-Корсакова, обсуждалась в ходе выездного осмотра помещений, в котором участвовали представители Комитета по культуре и Комитета имущественных отношений. Сейчас там планируется открыть мультимедийный культурный центр.

