Звезды K-pop — группа BTS — выпустила 9 июля новый клип на песню Permission to Dance. Хит снят в нарочито американской стилистике — среди характерных пустынь, в прачечной, офисе и больнице с вывесками на английском языке, а некоторые из участников коллектива одеты в ковбойском стиле. Всего за пять часов клип добрался до второй позиции на вкладке «в тренде» на YouTube.

Как сообщает авторитетный музыкальный журнал The Rolling Stone, песня была написана в сотрудничестве с популярным британским автором и исполнителем Эдом Шираном.



В новой работе участники BTS, как всегда танцуют, но на этот раз оптимистичный ролик имеет конкретный сюжет. Персонажи, в начале видео появлявшиеся в масках, — официантка безлюдного кафе, дети на спортплощадке, пара на автобусной остановке, сотрудники пустой больницы — в конце снимают их, по всей видимости празднуя победу над вирусом.