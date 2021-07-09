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Группа, каждая песня которой бьет мировые рекорды, выпустила новый клип — про прощание с пандемией

Корейский бойз-бэнд BTS выпустил клип про конец коронавируса

Звезды K-pop — группа BTS — выпустила 9 июля новый клип на песню Permission to Dance. Хит снят в нарочито американской стилистике — среди характерных пустынь, в прачечной, офисе и больнице с вывесками на английском языке, а некоторые из участников коллектива одеты в ковбойском стиле. Всего за пять часов клип добрался до второй позиции на вкладке «в тренде» на YouTube.

Как сообщает авторитетный музыкальный журнал The Rolling Stone, песня была написана в сотрудничестве с популярным британским автором и исполнителем Эдом Шираном.

В новой работе участники BTS, как всегда танцуют, но на этот раз оптимистичный ролик имеет конкретный сюжет. Персонажи, в начале видео появлявшиеся в масках, — официантка безлюдного кафе, дети на спортплощадке, пара на автобусной остановке, сотрудники пустой больницы — в конце снимают их, по всей видимости празднуя победу над вирусом.

«Нам не нужно разрешение на то, чтобы танцевать», — звучит в припеве. Символом возвращения к нормальной жизни становится фиолетовый воздушный шарик — такой же в начале клипа изображен на автоприцепе с девизом на нем: Live just like we’re golden (идиому можно перевести как «Живите так, будто уверены: все будет хорошо»). Песней группа призывает в те моменты, когда становится грустно, — верить в лучшее и ждать его.

В конце мая стало известно, что BTS установили несколько рекордов Гиннесса с композицией Butter. Как говорится на сайте организации, клип на эту песню после его выхода одновременно смотрели 3,9 миллиона зрителей. Группа побила собственный результат — до этого ролик с их же композицией Dynamite смотрели три миллиона человек.

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Комментарии (4)

Марат Капранов
Какая-то дичь.
Nurofen
Что за шлак? Какие мировые рекорды? Китайцы за ускоглазость в ютубе плюсуют?
Danik
Что это и кто это? Мы тут при чём?
Или Фонтанка решила помочь с посещаемостью этого вслипа?
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