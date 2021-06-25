Обычно благообразный артист, имеющий имидж «хорошего мальчика», Ширан появляется в розовом костюме с накрашенными, как у клоуна, глазами и с клыками. Зловещий (насколько это получилось) образ заставляет вспомнить о фильме «Джокер» — тем более что сцена ночных массовых беспорядков, которая инициируется появлением персонажа, впечатляет непривычным для музыкальных клипов масштабом.

Впрочем, если приглядеться, насилия в кадре нет: действует исключительно сверхъестественная сила. А наутро все возвращается на круги своя.



Сам Эд Ширан в интервью Би-би-си рассказал, что собственные «дурные привычки» — начиная с употребления вредной еды и алкоголя — поменял после рождения дочери в прошлом году. А кроме того, он отказался от ночных записей треков и работает лишь «с девяти до пяти», что, впрочем, выводит из себя продюсеров.

