Фото: peterburzhets/citywalls.ru Поделиться Поделиться







Недовольные уже бросались на ограждения и сломали 20 столбов. Пока жители ждут ответа из прокуратуры, в ДСИ написали заявление в полицию и говорят, что забор вынудили поставить сами горожане — пытаются использовать территорию дворца как бесплатную парковку.

В Калининском районе камнем преткновения между местными жителями и Дворцом спортивных игр «Зенит» на Бутлерова, 9, стал забор, который, по словам петербуржцев, лишит их доступа к пруду в Пискаревском парке. Как рассказал «Фонтанке» местный житель Сергей Марков, трасса, по которой планируется устанавливать ограждение, рассекает зону отдыха, где уже больше 40 лет любят прогуливаться горожане.



«Если забор будет установлен в соответствии с проложенной трассой, то доступ в указанную зону отдыха у пруда будет полностью перекрыт со всех сторон. Вместо общедоступной и популярной зоны отдыха это создаст зону отчуждения, куда невозможно будет попасть ни жителям, ни коммунальным службам для осуществления уборки и благоустройства. Там уже частично уничтожены деревья и кустарники, а о порубочных билетах ничего не известно», — сказал он.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Депутаты муниципального округа «Гражданка» подтвердили, что к ним поступают многочисленные обращения от граждан с просьбой вмешаться в ситуацию. Они связались с руководством ДСИ и предложили рассмотреть возможность отступить от линии зеленых насаждений со стороны Пискаревского парка на восемь метров, что «позволит сохранить беспрепятственный проход граждан по обустроенной дорожке». По словам муниципалов, в округе возникла «высокая общественная напряженность», которая обусловливается еще и тем, что жители потеряют бесплатные парковочные места возле объекта. «Предлагаем принять во внимание факт дефицита парковочных мест в районе и сохранить возможность бесплатной парковки», — говорится в тексте обращения, где речь идет не только об удобстве.



Депутаты считают, что «глухое ограждение исказит архитектурный облик здания, созданного по проекту архитекторов Морозова Г. П. и Савельевой В. Н., инженеров Курбатова О. А., Бейлина Л. К., Постникова В. Л., 45 лет являющегося украшением района и города». Руководство ДСИ муниципалы пригласили обсудить все эти разногласия, чтобы прийти к «конструктивному решению». «Печально, что 45-летие дворца начинается с такого скандала», — добавили в муниципалитете.

В настоящий момент, по словам жителей, на территории идут подготовительные работы по установке забора. Уже есть разметка, по которой можно понять, где появится будущее ограждение. Местные обошли территорию и составили карту.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Петербуржцы обратились в районную прокуратуру, а также в городскую природоохранную прокуратуру. Под обращениями свои подписи оставили 240 человек. «Просим немедленно приостановить строительные работы, провести проверку соблюдения законодательства при сооружении забора и прекратить нарушение прав граждан на свободный доступ к их традиционной зоне отдыха», — говорится в нем.



Зданием ДСИ по Бутлерова, 9, владеет ООО «Дворец спортивных игр "Зенит"», образовавшееся в начале 90-х. При этом к самому футбольному клубу «Зенит» отношения оно не имеет. Разговор с пресс-службой ФК о раздоре на Бутлерова закончился быстро: «Не наше».

В 2001 году ООО «ДСИ "Зенит"» заключило договор аренды с комитетом по управлению городским имуществом на 49 лет. Согласно данным РГИС, площадь дворца и прилегающей территории составляет 41 848 кв. м площади. Участок вплотную граничит с зоной Пискаревского парка, а также захватывает чуть больше половины газона, расположенного у здания спортивной школы.



Фото: Скриншот РГИС Поделиться Поделиться







Выручка организации, гендиректором которой является Сергей Кузьмин, за прошлый год, по данным СПАРК, составила 43,2 млн рублей. Главный арендатор — СПб ГБУ СШОР по футболу «Зенит» (тоже не имеющее отношения к клубу, а скорее даже конкурирующее с клубной академией). В настоящий момент организация исполняет два контракта по предоставлению площадки учреждению общей суммой свыше 28 млн рублей. Директор школы Евгений Шейнин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что он не в курсе того, по какой причине вокруг дворца возводится забор. «Мы выступаем арендатором, поэтому, что делает там собственник, нам неизвестно», — сказал он.



А вот в самом ДСИ о причинах и возмущениях жителей прекрасно знают. Целью борьбы местных, как считают там, является вовсе не пруд, а место на парковке. «Они защищают прудом то, что они тут паркуют машины в огромном количестве. Водоем размером 10 на 10 метров, и им вдруг срочно стало надо туда попасть. У нас соревнования проходят, припарковаться самим негде, а у здания постоянно стоят по 300–400 автомобилей. Мы попросили их не парковаться, на что слышали — поставьте забор. Вот ставим, а теперь понеслось. Только что нанесли нам материальный ущерб. Приехал неизвестный и 20 столбов нам сломал. Написали заявление в полицию», — сказал Чистяков.

Он уточнил, что в любом случае руководство ДСИ просто вынуждено ограничить въезд на территорию в пределах своего кадастра, так как того уже давно требуют контролирующие органы. «У нас здесь находится детская спортивная школа, в которой учится больше 500 детей. Все школы в городе ограждены забором, потому что должна выполняться антитеррористическая защищенность. У нас этого не было, и нам уже писала и прокуратура, и Следственный комитет, которые требовали исполнить постановление правительства. Теперь будет въезд по пропускам и организована парковка для посетителей дворца», — добавил он.



Проект благоустройства, как уточнил специалист, согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре, а также получен ордер Государственной административно-технической инспекции. Согласно ему, благоустройство предусматривает организацию металлического ограждения, шлагбаума, поста охраны, асфальтирование и восстановление газона. Окончание работ запланировано на 30 сентября 2021 года. «Мы также получили порубочный билет от комитета по благоустройству и оплатили восстановительную стоимость за зеленые насаждения в размере 700 тысяч рублей в казну города», — добавил Чистяков. По словам инженера, рабочие обязаны сохранить пять деревьев, однако другие также трогать не будут, так как путь забора лежит «только через кусты».

Предполагается, что ограждение очертит весь кадастр земли объекта и даже пройдет прямо посередине парадного поля. В заборе будут организованы калитки, через которые, как утверждает Чистяков, люди смогут проходить через территорию ДСИ и выходить в парк.

В отделе строительства и землепользования администрации Калининского района сообщили, что работы ведутся на законном основании и подход к парку не будет перекрыт. По информации чиновников, калитки позволят проходить гражданам к пруду до 24 часов.



Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

