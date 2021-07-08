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В России регистрируют права на «Волшебный пендель»

Подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности получил заявку на регистрацию товарного знака «Волшебный пендель». Под таким названием в России будут выпускаться настольные игры.

Как стало известно «Фонтанке», заявка на регистрацию торгового знака поступила в начале июля от предпринимателя из Москвы Евгения Опаричева. Он планирует выпускать под названием «Волшебный пендель» товары, относящиеся к классу «игры, игры комнатные, игры настольные».

Система СПАРК знает лишь одного предпринимателя, данные которого совпадают с информацией в заявке. Евгений Опаричев занимается продажей игр и игрушек, владеет другими товарными знаками — «Фефекты Фикции», «Инглиш — Финглиш». В июне прошлого года он подал заявку на регистрацию знака «Страсти-мордасти Терапевтические сказки». Также ему принадлежит компания «Реализация идей», которая продает настольные игры. За 2019 год ее выручка составила 18 млн рублей.

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Комментарии (2)

266081655
«Волшебный пендель»..... Ждём Сказочный Фак....
Alex000
🤦
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