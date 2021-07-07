Авария с каршерингом, оставившая перекресток в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июля без одного пешеходного светофора, попала в объектив камеры наблюдения. Видео проясняет, кто куда «летел», а кто оказался недостаточно внимательным.



Напомним, ДТП, по данным полиции, произошло в 10:07 у дома 22 по Клинскому проспекту. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что каршеринговый Renault ехал по Клинскому со стороны Серпуховской улицы и на перекрестке с Бронницкой улицей водитель решил развернуться. В это время во встречном направлении по проспекту ехал Ford Fusion. Машины столкнулись, после чего «Форд» отлетел на тротуар и снес светофор. Пешеходов в этот момент там, к счастью, не было.