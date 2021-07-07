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Камера сняла, как каршеринг отправил «Форд» на тротуар на тихом перекрестке Клинского и Бронницкой

К ДТП с каршерингом на Клинском проспекте в Петербурге привел неудачный разворот

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Авария с каршерингом, оставившая перекресток в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июля без одного пешеходного светофора, попала в объектив камеры наблюдения. Видео проясняет, кто куда «летел», а кто оказался недостаточно внимательным.

Напомним, ДТП, по данным полиции, произошло в 10:07 у дома 22 по Клинскому проспекту. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что каршеринговый Renault ехал по Клинскому со стороны Серпуховской улицы и на перекрестке с Бронницкой улицей водитель решил развернуться. В это время во встречном направлении по проспекту ехал Ford Fusion. Машины столкнулись, после чего «Форд» отлетел на тротуар и снес светофор. Пешеходов в этот момент там, к счастью, не было.

Ранее в «ДТП и ЧП» очевидец сообщал, что каршеринг «летел по Бронницкой под красный», но запись показывает, что скорости большими не были. Как отмечает участник группы Александр, на перекрестке обычно «тихо, спокойно, машин нету, не разогнаться — пешеходов много». «Никогда не думал, что там могла бы произойти авария», — пишет он.

По данным главка, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

265947515
Каршеринги они такие. На машину наплевать, не его, бросил и ушел. Вечером другой левый аккаунт купит. И завтра по новой. Таких обезвредит только камаз.
lenten
И снова забываем про тормоз после столкновения.
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