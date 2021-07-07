Легковая и каршеринг не разъехались на тихом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июля. Для одного из участников ДТП закончилось на тротуаре.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Бронницкой улицы и Клинского проспекта столкнулись каршеринговый Renault и легковой автомобиль Ford. Последний от удара выкинуло на тротуар, где машина сбила пешеходный светофор.