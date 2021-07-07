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Каршеринг выкинул «Форд» в светофор и на тротуар на перекрестке Бронницкой и Клинского в Петербурге

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Легковая и каршеринг не разъехались на тихом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июля. Для одного из участников ДТП закончилось на тротуаре.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Бронницкой улицы и Клинского проспекта столкнулись каршеринговый Renault и легковой автомобиль Ford. Последний от удара выкинуло на тротуар, где машина сбила пешеходный светофор.

По словам очевидца Андрея, каршеринг «летел по Бронницкой под красный». «Благо пешеходы не пострадали и водители с пассажирами живы», — добавляет он.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 10:07 и обошлась без пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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