Легковая и каршеринг не разъехались на тихом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга утром 7 июля. Для одного из участников ДТП закончилось на тротуаре.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Бронницкой улицы и Клинского проспекта столкнулись каршеринговый Renault и легковой автомобиль Ford. Последний от удара выкинуло на тротуар, где машина сбила пешеходный светофор.
По словам очевидца Андрея, каршеринг «летел по Бронницкой под красный». «Благо пешеходы не пострадали и водители с пассажирами живы», — добавляет он.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 10:07 и обошлась без пострадавших.